La Città di Selvazzano Dentro insieme al comune di Saccolongo ha presentato il Distretto del Commercio "Dai Colli Euganei verso la Città del Santo: passaggi sul Bacchiglione". Approvato nel 2018, ammesso a contributo dalla Regione Veneto nell’ultimo bando Distretti del Commercio nel maggio 2019, è ormai attivo da alcuni mesi.

Il contesto

Il distretto ha individuato sette polarità di interesse commerciale (Tencarola, San Domenico, Feriole, Selvazzano Capoluogo, Caselle, Saccolongo e Creola), con 2.506 imprese e 6.805 addetti. Gli investimenti ammontano a una spesa complessiva di 571.300 euro. Questi gli obiettivi generali sono stati individuati:

• Mettere in rilievo le qualità elevate e le competenze degli operatori commerciali locali per sostenerle in un periodo storico complesso.

• Favorire la collaborazione leale, trasparente, tra gli operatori economici e le Istituzioni Pubbliche coinvolte, tra operatori privati in un’ottica di rete locale.

• Coinvolgere le organizzazioni rappresentative del tessuto produttivo, i commercianti e le realtà associative locali.

Avviare “Il Commercio in Rete” con la creazione di una rete permanente di imprese locali che entrano nell’Albo Ufficiale del Distretto, attivare azioni di supporto al tessuto commerciale, realizzare itinerari di attrattività turistico-commerciale, collegati al turismo fluviale, mettere in opera interventi infrastrutturali a supporto dei centri urbani, offrire gratuitamente Tecnologie Digitali e moderne soluzioni on-line per incrementare la competitività del tessuto economico del Distretto.

Interventi in essere

Il nuovo portale/vetrina gratuita del Commercio del Distretto. Si tratta dell’opportunità di avere una vetrina virtuale, messa a disposizione per le imprese collocate nelle polarità del Distretto, nei centri urbani. Invitiamo tutti a cogliere questa occasione di promozione del territorio e del tessuto produttivo commerciale.

Interventi infrastrutturali

Tra gli interventi infrastrutturali vanno ricordati: la riqualificazione aree verdi Tencarola centro e Parco Baleno, la segnaletica turistico-commerciale, l'Illuminazione pubblica e sicurezza, l'arredo urbano a Caselle, la segnaletica di “gestione logistica merci” e di regolamentazione degli accessi dei mezzi pesanti nei centri urbani. Il 17 febbraio 2021 iniziano i percorsi formativi gratuiti rivolti agli operatori del commercio locale sui temi emersi dalla rilevazione dei fabbisogni realizzata a dicembre 2020.

Soddisfazione

Enoch Soranzo – Consigliere Regionale del Veneto - spiega: «E’ una grande soddisfazione vedere la realizzazione del Distretto del Commercio di Selvazzano Dentro, riconosciuto dalla Regione Veneto nel 2017. E’ uno strumento strategico per avviare interventi ed azioni utili agli operatori commerciali locali, che stanno soffrendo particolarmente in questo delicato momento. Ritengo utile pensare al Distretto come ad un centro commerciale diffuso, con il suo cuore nei centri urbani e nelle frazioni, che grazie ad una gestione unitaria ed integrata possa imprimere più efficacia agli interventi a sostegno del tessuto economico. Desidero porre l’attenzione su tre priorità: il cicloturismo con le potenzialità di collegamenti regionali ed internazionali; i percorsi monumentali e museali da valorizzare, compresi i giardini e le ville del nostro territorio; un nuovo approccio al commercio dove il rapporto con il produttore e cliente sia finalizzato alla commercializzazione dei prodotti tipici dei luoghi e alla conoscenza delle ricchezze locali».

Lavoro in rete

«Con il Distretto del Commercio stiamo facendo un grande lavoro di rete – dice il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – grazie alla Regione del Veneto ed al suo importante contributo, alle Associazioni di categoria e soprattutto a tutte le attività commerciali ed artigianali locali. L’obiettivo più importante è proprio quello di metterci in rete sia per farci conoscere, che per organizzare dei momenti di formazione e nuove iniziative per il nostro territorio. Il Fiume Bacchiglione è una grande risorsa, diventa una vera e propria “strada” per i Cittadini sia per raggiungere Selvazzano che per uscire per una gita fuori porta. Il Distretto del Commercio nasce da un importante progetto di condivisione che siamo certi darà grandi soddisfazioni, stiamo anche lavorando per la realizzazione di una vetrina virtuale per valorizzare e far conoscere le realtà del nostro territorio».