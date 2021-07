Dal Padovano ai migliori locali della Penisola: di Punto Piuma i divani del brand Coca Cola

Creare spazi componibili di relax e convivialità per terrazze, giardini, locali, spiagge ed altri ambienti esterni, personalizzati con il brand di bevande conosciute e distribuite in tutto il mondo. Attraverso un processo industriale che coniuga la qualità del lavoro artigianale, l’utilizzo di materiali all’avanguardia e sostenibili e l’attenzione per il comfort, con le competenze maturate in trent’anni di esperienza nel mondo dell’arredo e design.

Coca-Cola

È questa la missione affidata da Coca-Cola HBC Italia, principale imbottigliatore e distributore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia, a Punto Piuma Srl, azienda di Reschigliano di Campodarsego (Padova) specializzata nella produzione di imbottiti in piuma di alta qualità per l’arredamento, nell’ambito di un accordo che prevede la fornitura di arredi outdoor per 300 location per il beverage in tutta Italia. Gli allestimenti saranno curati da Punto Piuma Home, il marchio creato dall’azienda padovana per realizzare arredi indoor, outdoor e complementi per la camera da letto, scelto da Coca-Cola HBC Italia come fornitore ufficiale per le nuove sedute targate Fuze Tea e Kinley. E anche da Coca-Cola Europe per un altro progetto in partenza dopo l’estate, dedicato alla celebre bevanda che dà il nome al gruppo. «Gli accordi stretti con i marchi Coca-Cola e i progetti in via di definizione con altri brand di primo piano, sono traguardi che ci rendono molto orgogliosi - dichiara Roberto Lovato, Sales Manager Punto Piuma Home - e confermano la nostra grande capacità di evoluzione e di rinnovamento, di cui abbiamo dato prova anche l’anno scorso con la riconversione che ci ha portati ad avviare e poi a rendere stabile la produzione di mascherine accanto a quella di imbottiti per l’arredamento. È il risultato della filosofia aziendale voluta dal titolare Claudio Fiorotto e condivisa da tutto il nostro staff, di un percorso lungo trent’anni che ha portato una piccola realtà come la nostra a crescere e a farsi conoscere in tutta Italia grazie alla qualità dei prodotti e alla cura dei dettagli».

Arredi

La linea Fuze Tea comprende tre divani, tutti realizzati con una stampa digitale in esacromia sul lato esterno e una bordatura in tinta con il colore della grafica (i tessuti sono in poliestere 100% stampabile, poliestere a maglia semi-elasticizzato e acrilico idrorepellente), due poltrone e un tavolino dalla forma squadrata, utilizzabile come seduta, poggiapiedi o piano d’appoggio. Per quanto riguarda la linea Kinley, Punto Piuma Home propone una poltrona rotonda realizzata con un tessuto in poliestere stampato in digitale, una seduta composta da un tessuto 100% idrorepellente e un pouf triangolare. Il tutto, anche in questo caso, accompagnato da un tavolino squadrato con diverse, possibili funzioni. Oltre a ‘firmare’ gli arredi di Coca-Cola HBC Italia e prossimamente di Coca-Cola Europe, Punto Piuma Home cura gli allestimenti di Ferrari Trento e sta delineando progetti di design per altri due grandi brand del beverage, Red Bull e Birra Forst. Nel frattempo, l’azienda veneta continua anche la produzione di mascherine filtranti, certificate CE, a contrasto del contagio da Covid-19, avviata nella primavera del 2020 grazie alla riconversione dei reparti produttivi prima specializzati nella creazione di piumoni, guanciali e arredi imbottiti. Un’operazione che ha portato Punto Piuma Home a produrre cinque tipologie di mascherine, da quelle usa e getta a quelle idrorepellenti, tutte sottoposte a un trattamento di sanificazione con l’ozono.

Punto Piuma

Fondata nel 1991 da Claudio Fiorotto, Punto Piuma Srl è un’azienda a conduzione familiare con sede a Reschigliano di Campodarsego (Pd) che fornisce imbottiti di piuma per le linee di design dei grandi brand d’arredamento italiani, sia tramite sistemi automatizzati che attraverso lavorazioni artigianali. Lo stabilimento padovano dà lavoro a 15 dipendenti, la maggior parte dei quali operativi nel reparto produzione. Il marchio Punto Piuma Home, rivolto soprattutto (ma non solo) alle strutture ricettive (resort, centri termali), realizza divani, pouf, chaise longue, piumini, topper, guanciali e cuscini, con grande attenzione nella scelta delle materie prime.