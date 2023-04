Volksbank: Lukas Ladurner rieletto presidente del CdA

È tornata in presenza l’Assemblea soci di Volksbank con il venir meno delle misure Covid-19. L’Assemblea, che si è svolta presso la Fiera di Bolzano, ha registrato la partecipazione di quasi 700 azionisti.

In particolare, l’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione (CdA) per il triennio 2023-2025 che avrà 9 componenti rispetto ai 12 precedenti, come da minimo statutario. Nel nuovo Consiglio di Amministrazione sono stati riconfermati Lukas Ladurner, Lorenzo Salvà, Giuseppe Padovan, Margherita Marin, Johannes Peer, Alessandro Metrangolo, Margit Tauber e Federico Marini. È stata inoltre eletta una nuova consigliera, Christina Gasser, consulente bancaria ed imprenditrice originaria di Bressanone, rafforzando la presenza in CdA del genere meno rappresentato.

L’Assemblea ha inoltre determinato il compenso annuale e le indennità di presenza da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, complessivamente in lieve diminuzione rispetto al pregresso.

L’Assemblea ha altresì approvato il bilancio di esercizio 2022, che ha registrato un utile netto di oltre 75 milioni di euro, e la ripartizione dell’utile con la distribuzione di un dividendo pari a 0,62 euro per azione, che sarà accreditato con valuta 3 aprile 2023.

Inoltre, al fine di incrementare la liquidità delle azioni della Banca sulla piattaforma di negoziazione Vorvel (ex Hi-MTF), l’Assemblea ha conferito al Fondo acquisto azioni proprie della Banca ulteriori 18,5 milioni di euro suddivisi tra l’operato del liquidity provider (3,5 milioni di euro) e l’operazione straordinaria di acquisto in buyback di azioni proprie (15 milioni di euro). Termini e modalità di esecuzione saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati in tempo utile.

Con riferimento al corrispettivo minimo e massimo e ai criteri oggettivi sulla base dei quali verranno determinati i prezzi, si rappresenta che gli eventuali acquisti approvati dall’Assemblea, le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie in portafoglio avverranno nel rispetto di quanto segue:

(a) se eseguiti sul mercato dovranno effettuarsi in ottemperanza del regolamento del mercato Vorvel, senza incidere direttamente sui meccanismi di formazione del prezzo dell’azione, assicurando il costante rispetto della disciplina in materia di abusi di mercato;

(b) se eseguite nell’ambito di operazioni straordinarie o nel contesto di una assegnazione gratuita di azioni ai soci, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal CdA.

Ulteriori termini e modalità di esecuzione saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati in tempo utile.

L’Assemblea ha infine approvato la proposta di procedere, nel periodo tra novembre 2023 e marzo 2024, all’assegnazione gratuita di azioni proprie agli azionisti che permarranno tali, riconoscendo loro i benefici rinvenienti dalle operazioni di riacquisto delle azioni da parte della Banca. A seconda del numero di azioni disponibili al momento dell’assegnazione, il rapporto di cambio sarà di massimo 1 azione gratuita ogni 20 azioni detenute e di minimo 1 azione gratuita ogni 30 azioni detenute. Termini e modalità di assegnazione saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati in tempo utile.

Da ultimo, l’Assemblea ha preso atto della Relazione sull’attuazione delle Politiche di remunerazione 2022 ed ha approvato le Politiche di remunerazione ed incentivazione di Gruppo, nonché il Piano compensi 2023.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è riunito immediatamente al termine dell’Assemblea e ha confermato Lukas Ladurner quale Presidente nonché Lorenzo Salvà ed il marosticense Giuseppe Padovan quali Vicepresidenti. «Ringrazio l’Assemblea per la fiducia accordataci: sono lieto di poter guidare Volksbank anche nel prossimo triennio. Il Consiglio di Amministrazione continuerà a rafforzare Volksbank quale Banca regionale indipendente, che dà soddisfazione a tutti gli stakeholder. Faremo sviluppare ulteriormente il nostro modello di business, attraverso una crescita organica e sostenibile, affiancata da servizi remoti di qualità, per offrire ai clienti, famiglie ed aziende del nostro territorio, un valore aggiunto concreto» ha affermato il Presidente di Volksbank, Lukas Ladurner.