All'Eima di Bologna 46 aziende padovane

Sono 46 le aziende della provincia di Padova che prendono parte ad EIMA International, la grande rassegna delle macchine, delle attrezzature e della componentistica per l’agricoltura e la cura del verde, in calendario a Bologna dal 9 al 13 novembre.

Provincia

Le aziende della provincia, che rappresentano un settore d’eccellenza della meccanica italiana, presentano la propria gamma di macchinari e attrezzature nella cornice di un’esposizione di prestigio, che registra il “tutto esaurito” e che rappresenta un evento irrinunciabile nel calendario fieristico internazionale. La manifestazione – organizzata da FederUnacoma, la federazione dei costruttori italiani (Confindustria) e giunta alla sua 45ma edizione - si presenta ai nastri di partenza con 1.500 industrie espositrici – 480 delle quali estere, provenienti da 40 Paesi – che espongono le proprie gamme nei quattordici settori di specializzazione e nei cinque saloni tematici in cui si articola l’esposizione (EIMA Componenti, EIMA Green, EIMA Energy, EIMA Idrotech ed EIMA Digital). Attesi oltre 300 mila visitatori da 160 Paesi, e già confermate delegazioni ufficiali ICE da 80 Paesi, per una kermesse che ha come prima missione quella di mettere in contatto l’offerta di tecnologie prodotte dalle industrie italiane con la domanda proveniente dalle realtà agricole delle più diverse regioni del mondo.

Aziende

Le aziende della provincia di Padova presenti alla kermesse bolognese saranno: Agricola Italiana Snc di Massanzago; Agrinova Srl di Curtarolo; Antonio Carraro Spa di Capodarsego; Bellon M.it Snc di Cadoneghe; Bellon di Cadoneghe; Billo Srl di Merlara; C.B.R. di Ceccato Sas di Ceccato Renzo e Felice di Arsego S. Giorgio delle Pertiche; Ceccato Olindo Srl di S. Giorgio delle Pertiche; CLIM AIR 50 Srl di S. Giustina in Colle; Conforto Srl di Monselice; Dante Macchine Srl di Bagnoli di Sopra; DOTS Srl di Torreglia; Ecorain Irrigation Systems Srl di Rubano; EZ Lab Srl di Padova; F.C.R. di Perin Lina di Curtarolo; Fourgroup Sas di BROX Srl di Polverara; GL&D Srl di Mestrino; Granit Parts Srl & C. di Roncaglia di Ponte S. Nicolò; Holmac Sas di Padova; Hortech Srl di Agna; Ideal Srl di Castelbaldo; Italtecnica Srl di Tribano; LYC Meccanica Srl di Albinasego; Maschio Gaspardo Spa di Campodarsego; Molon Giovanni Snc di Molon Enio & Bruno di Mestrino; Morellato Pietro & Figli di Carmignano di Brenta; O.C.L.L. Srl di Villanova di Camposampiero; Oleodinamica Panni Srl di Cittadella; OMAS Motor Srl di Cittadella; Ortiflor Group Srl di Curtarolo; Pastò Agricoltura Srl di Bagnoli di Sopra; Peruzzo Srl di Curtarolo; Pettenuzzo Remo Sas di San Giorgio in Bosco; Polimetal Srl di Monselice; Salf Macchine Agricole Srl di Piacenza d’Adige; Seko Industries Srl di Curtarolo; Silesfor DP Srl di Rubano; Speciale CAB Srl di Cartura; Tecno Garden Srl di Limena; Tierre Group Srl di Curtarolo; Tosello Srl di Pernumia; Valentini Antonio Srl di Camposampiero; Virgis Filter Spa di Arsego; Wreco Srl di Este; Ynnova Srl di Arzergrande; Zanon Srl di Campodarsego