El Tamiso porta anche a Mestrino il "cibo vero"

Alle ore 9, al Parco Etnografico di Rubano, ogni sabato, apre un nuovo punto vendita della cooperativa agricola El Tamiso

Biologico

Si amplia così il corollario di luoghi dove sarà possibile comprare: la frutta e la verdura dei soci, lo speciale pane, dolci e focacce cotti nel forno a legna del parco, con lievito madre e farine di produzione propria, e gli altri prodotti della cooperativa, garante di qualità 100% biologica da quasi 40 anni, dal campo alla tavola. Ogni Sabato, dalle 9 alle 13, la bancarella davanti al forno sarà aperta in via Valli, 2, e consentirà di vedere e toccare con mano la dedizione per il cibo vero.