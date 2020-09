Elezioni regionali, Assindustria Venetocentro: «Ora una strategia di svolta per il rilancio del Veneto»

«Ci congratuliamo con il Presidente Luca Zaia, per l’importante successo ottenuto, personale e politico, che lo conferma alla guida della Regione Veneto con un consenso mai così ampio e assicura una leadership in profonda sintonia con il territorio e le migliori condizioni per una legislatura incisiva e di svolta. Lo richiede il tempo straordinario che stiamo vivendo, l’urgenza di incardinare un progetto vero per il rilancio economico e sociale del Veneto, in una prospettiva europea a cui dobbiamo aspirare sempre di più. La sua è una grande investitura popolare, che comporta al tempo stesso una grande responsabilità, come lui stesso ha dichiarato: quella di fare scelte coraggiose, di prendere decisioni, anche impopolari, ma lungimiranti che il Veneto attende e di cui ha bisogno, sulle infrastrutture e la mobilità, sull’ambiente e il ciclo di gestione dei rifiuti, gli investimenti in competitività, ricerca e innovazione, la permanenza e l’attrazione di capitale umano qualificato, la sussidiarietà pubblico-privato. Anche valorizzando con intelligenza e capacità progettuale tutte le risorse che, mai come oggi, l’Europa metterà a disposizione. E poi i rapporti con lo Stato centrale e l’assunzione di nuove competenze con l’autonomia, per liberare le energie del Veneto. Gli auguriamo fin da ora buon lavoro, insieme alla sua squadra. Confindustria è a disposizione del Presidente e della Regione per dare il suo contributo al comune impegno in favore del benessere e dello sviluppo e per ridare fiducia alle nostre giovani generazioni»: è il commento dei vertici di Assindustria Venetocentro, Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco al risultato delle elezioni regionali in Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.