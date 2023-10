Energia e sostenibilità: al via una settimana ricca di appuntamenti e ospiti

L’obiettivo della Settimana per l’energia e la sostenibilità, ideata da Confartigianato Imprese è quello di dar vita a una piattaforma politica su alcuni temi strategici legati alla sostenibilità delle piccole e medie imprese.Il contenitore è decisamente affascinante e ricco di appuntamenti on line e in presenza: cinque giorni, dal 23 al 27 ottobre, 55 eventi, 10 solo in Veneto, moltissimi ospiti tra esperti nazionali ed internazionali.

Anche Confartigianato Imprese Padova partecipa all’iniziativa con due importanti appuntamenti. Martedì 24 ottobre, alle ore 12.00, sul canale Youtube di Confartigianato Imprese Padova, sarà intervistato Andrea Rinaldo, il primo italiano vincitore del Stockholm Water Prize, noto come il Nobel per le ricerche sull’acqua. Andrea Rinaldo, veneziano, è Ordinario di Costruzioni idrauliche all’Università di Padova e direttore del Laboratoire d’Écohydrologie dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna. L’evento è realizzato in collaborazione con Confartigianato Polesine.

Giovedì 26 ottobre, alle ore 12.00, in diretta streaming sul canale YouTube di Confartigianato Imprese Padova, andrà in onda il webinar “Modelli di sostenibilità per le imprese artigiane. Buone prassi nei settori alimentare e meccanica”. Sarà l’opportunità di analizzare i comportamenti virtuosi delle aziende in materia di valorizzazione delle risorse in ottica circolare, efficienza e approvvigionamento energetico, sostenibilità ambientale.

Interverrà Enrico Cancino, Coordinatore di Veneto Green Cluster e saranno mandate in onda le testimonianze di quattro imprenditori artigiani padovani che hanno adottato buone prassi sostenibili: Fabrizio Moda di CerealVeneta, Antonio Fabbro di Casa Vinicola Zaramella, Enrico Candiotto di Laser Point e Federica Gamba di Gamba Stampi. Entrambi gli appuntamenti padovani saranno moderati dalla giornalista Anna De Roberto.

La Settimana per l’Energia e la sostenibilità si svilupperà in tutto il territorio veneto con tanti appuntamenti. Il primo sarà il 23 ottobre. Alle 17.00, in diretta streaming sul canale YouTube di Confartigianato Veneto, si terrà “Let’s about talk green revolution - manifattura low carbon, bioenergie ed edilizia, tecnofinanza”. Il programma completo dell’iniziativa è visibile sul sito www.confartigianato.veneto.it e sul portale www.settimanaenergia.it.

Padova all’11° posto per propensione agli investimenti green.In provincia di Padova gli investimenti totali delle imprese sono valutati in quasi 6 miliardi di Euro (5.893 milioni di euro), pari al 20,1% del valore aggiunto provinciale. C’è sempre più attenzione all’integrazione digitale e il risparmio energetico. Padova si colloca all’11° posto tra le province italiane per propensione agli investimenti green, guadagnando 3 posizioni rispetto all’anno precedente. Sono 9.650 le imprese che hanno effettuato eco-investimenti nel periodo 2017–2020 e/o hanno investito nel 2021 in prodotti e tecnologie green, pari al 37,8% delle imprese. «Siamo convinti da sempre che l’attività d’impresa artigiana possa avere un ruolo determinante per contribuire a costruire un modello di sviluppo in cui le variabili economiche, sociali e ambientali possano fondersi per andare in una direzione sostenibile – spiega il Presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio - Con questa iniziativa, intendiamo porre l’attenzione e animare il dibattito sul protagonismo degli artigiani e delle Mpi nella costruzione di un futuro sostenibile».