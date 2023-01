Enrico Baggio nominato presidente di Ascom Servizi

Nuovo consiglio di amministrazione per Ascom Servizi SpA, il “braccio operativo” dell’Ascom Confcommercio di Padova.

La giunta dell’associazione ha infatti nominato presidente Enrico Baggio, come vicepresidente Leopoldo Toffano e come consiglieri Patrizio Bertin, Silvia Dell’Uomo e Mario Beltrame.

Baggio

Rappresentante di commercio, presidente del mandamento di Cittadella dell’Ascom Confcommercio, Baggio, che era già vicepresidente della società servizi, succede a Franco Pasqualetti. Presidente del mandamento di Conselve e presidente del comparto elettronica – elettrodomestici è invece il vicepresidente Leopoldo Toffano. Ad Ascom Servizi SpA fanno capo tutte le attività non strettamente sindacali dell’Ascom Confcommercio, ovvero, tra gli altri, i servizi fiscale, paghe, legale, della formazione e tutti servizi innovativi come, ad esempio, l’accompagnamento delle aziende per ciò che riguarda i bandi pubblici.