Apre agli Eremitani l'Antica Pizzeria Da Michele: è la sua 54esima sede nel mondo

Se fino a qualche anno fa per mangiarla era necessario armarsi di pazienza perché l'unico posto dove poterlo fare era presso la storica sede di via Sersale, a Forcella, a Napoli, tra pochi giorni i padovani potranno farlo comodamente nella propria città. La storia della pizzeria “Da Michele” comincia nel 1870 e fino al 2012 l'unico luogo dove poterla assagiare è stato la storica sede. Per questo potenti e star da tutto il mondo si recavano esattamente lì per assaggiare la margherita o la marinara, le uniche due pizze presenti nel menù.

Tra i ricordi di chi visita di Napoli non manca quasi mai la pizza da Michele. Sono numerosissimi anche i personaggi famosi che hanno gustato la pizza, peraltro senza mai sottrarsi al “rito” della lunga attesa: da Maradona a Julia Roberts (protagonista, tra l’altro, del film “Mangia, prega, ama”, girato proprio da Michele), fino a Bill Clinton e innumerevoli divi del cinema e della musica. Era il luglio del '94 quando l'allora presidente statunitense, Bill Clinton, in occasione del G7 a Napoli, ebbe il desiderio di visitare le zone più caratteristiche della città. La scelta della passeggiata non pianificata tra i folcloristici vicoli di Napoli ricadde su via Tribunali dove l'allora presidente americano sapeva di poter gustare la tradizionale "pizza a libretto" la cui fama aveva già da tempo oltrepassato anche l'oceano ed era giunta fino in America.

Dal 2012 però la pizzeria da Michele ha aperto sedi in tutta Italia e in tutto il mondo. E lunedì 27 maggio 2024, l’Antica Pizzeria Da Michele arriva anche Padova, in Piazza Ermitani 2, dove pare la sua 54esima sede, la seconda in Veneto.Come da tradizione de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, si tratterà di un’apertura diretta al pubblico: per la serata di apertura non sarà possibile prenotare, ma ci si potrà accomodare ai tavoli in ordine di arrivo. Non mancheranno momenti per brindare e festeggiare insieme ai clienti.«Padova è la 54esima apertura nel mondo e anticipa di poco un’altra inaugurazione in Italia che sveleremo a breve - spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – La location centrale e l’importanza della città ci ha convinti delle ottime potenzialità di questa seconda pizzeria in Veneto che inauguriamo con gli stessi partner di quel piccolo gioiellino che è la sede di Verona». E a Padova tra pochi giorni ci sarà anche l’inaugurazione della nuova pizzeria di Gino Sorbillo, il 29 maggio in Piazza dei Signori. Due grandissimi marchi napoletani che arrivano nella nostra città.

Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, sottolinea: «La nuova apertura a Padova è, come sempre, diretta al pubblico. Padova è una città d’arte, amata da stranieri e italiani, con una grande storia e ci aspettiamo che risponda alla nostra idea di pizza, che portiamo avanti da oltre 150 anni». La pizzeria presenta un design semplice ma elegante, con scritte al neon che richiamano l’amore per la pizza e foto della famiglia Condurro e della sua storia. Il locale è grande circa 250 metri quadri e presenta circa 140 coperti, tra interni ed esterni. Il menù è composto dalle pizze della casa madre, margherita, normale e doppia, marinara e cosacca, arricchite da altre tipiche della tradizione, come il ripieno al forno e fritto, diavola, bufalina, capricciosa, Vesuvio, con pomodorini gialli e rossi, salsiccia e friarielli, antipasti fritti.