Esplosione in zona industriale di Bolzano, un ferito grave al centro grandi ustioni di Padova

È di otto feriti, di cui cinque gravi, il bilancio dell’esplosione avvenuta nello stabilimento Aluminium, nella zona industriale di Bolzano, quando era circa mezzanotte. Gli elicotteri di soccorso Pelikan, Aiut Alpin Dolomites e Trentino Emergenza sono intervenuti di notte per trasportare i feriti nei centri specializzati per grandi ustionati. Due operai sono stati ricoverati a Verona, uno a Milano e un altro a Murnau, in Baviera e un altro si trova centro grandi ustioni di Padova. Le persone con ferite meno gravi sono curate a Bolzano.

A fronte di questo ennesimo incidente sul lavoro a Bolzano, cin feriti ricoverati anche nella nostra regione, la Uil Veneto è intervenuta con una nota molto dura: «Sono disarmato di fronte all’ennesimo bruttissimo incidente sul lavoro accaduto allo stabilimento Aluminium di Bolzano dove, a causa di una esplosione, sono stati feriti ben otto operai. Alcuni dei quali gravi sono stati ricoverati in Veneto per le ustioni riportate. In attesa che venga fatta chiarezza sull’incidente, la Uil Veneto ricorda l’importanza della formazione e del rispetto delle norme sulla sicurezza. Inoltre evidenzia come sia fondamentale l’alleanza con le istituzioni, le organizzazioni datoriali e i lavoratori stessi a garanzia di un luogo di lavoro sicuro, giusto e dignitoso». Lo ha dichiarato Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto «che esprime vicinanza ai feriti e alle loro famiglie».