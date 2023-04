Estensione rete fognaria, 276 metri di condotta

L’estensione della rete di fognatura nera in alcuni tratti delle vie Campagna, XXV Aprile e 8 Marzo nel territorio di Galliera Veneta, attualmente sprovviste del servizio, per permettere il recapito dei reflui nella rete fognaria pubblica e la loro depurazione nell’impianto di Cittadella.

Etra

È questo l’oggetto dei lavori consegnati alla ditta incaricata lo scorso 27 febbraio e che dovranno essere ultimati entro la fine di settembre 2023. L’investimento è di 138.700 euro, finanziati con i fondi di Etra previsti nel Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Brenta e da contributi regionali. «Continua l’impegno di questa Amministrazione per il territorio – commenta il Sindaco di Galliera Veneta, Italo Perfetti – con interventi che uniscono attenzione all’ambiente e alla sicurezza stradale. Grazie alla collaborazione di Etra, che ringrazio, con questo intervento attività artigianali, commerciali e residenze verranno allacciate al servizio pubblico, garantendo una maggiore sostenibilità ambientale. Stiamo inoltre lavorando con la multiutility ad un ulteriore intervento che interesserà entro fine anno via Tombolata. Verrà non solo posato circa un chilometro di nuova rete, a beneficio di una zona residenziale che ne è sprovvista, ma al termine dei lavori grazie a un contributo del Comune, la via particolarmente ammalorata a causa del traffico, in particolare composto da mezzi pesanti, sarà riasfaltata».

Condotta

Verranno posati 276 metri di condotta e predisposti i nuovi allacciamenti per 11 nuove utenze. «Un intervento puntuale che si pone nel contesto più ampio di estensione della rete fognaria in tutto il territorio servito da parte di Etra su mandato dei Sindaci soci che compongono il Consiglio di Bacino Brenta – commenta Flavio Frasson, Presidente del Consiglio di Gestione di Etra – Coprire in modo quanto più capillare il nostro territorio ci permette di diminuire l’impatto dell’uomo e delle sue attività sull’ambiente. Le nostre reti di collettamento fognario servono oltre 207 mila utenti e contano oltre 2.625 chilometri di condotte, di cui nove posati nel 2022».

Investimenti

«Numeri che continuano a crescere grazie agli investimenti che ogni anno interessano il servizio idrico integrato– puntualizza Morena Martini, Presidente del Consiglio di Sorveglianza – Oltre 55 milioni di euro per il solo 2023 finalizzati ad ampliare e ammodernare le reti e gli impianti. E questo a fronte di bollette più basse del Veneto e tra le più basse in Italia. Il costo medio annuo del Servizio Idrico è infatti di 298 euro (per un consumo di 150 mc annui), contro una media italiana di 317 euro (dati 2021)». Al termine dei lavori, verrà effettuato il ripristino delle vie per tutta la larghezza della sede stradale.