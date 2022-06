Etra: a giugno il passaggio al nuovo gestionale

Un gestionale performante, veloce e con molte più funzionalità, in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze del cliente e di un’azienda che si proietta nel futuro. E’ Net@2A il nuovo sistema che diventerà pienamente operativo nel mese di giugno.

Gestionale

«Il vecchio gestionale, che aveva più di 10 anni, verrà sostituito da una nuova e aggiornata versione fruibile nel cloud. Net@2A sarà il nostro nuovo sistema di utenza – spiega il presidente di Etra Flavio Frasson – E’ il gestionale che processa i contratti, le bollette, i dati degli utenti e molto altro; è l’interfaccia tra azienda e utenti, il sistema utilizzato quotidianamente dagli sportelli ETRA, da chi fornisce supporto telefonico e anche tramite portale web. Vi accedono e lo utilizzano circa 260 addetti, che in queste e nelle prossime settimane saranno impegnati in formazione specifica per gestire al meglio il passaggio dal vecchio al nuovo. Nel periodo di passaggio si potranno verificare alcuni rallentamenti nella gestione delle pratiche; le migliori performance del nuovo sistema ci permetteranno di smaltire in breve tempo gli arretrati». Etra gestisce una mole enorme di dati: ogni giorno processa in media da 150 a 200 contratti, da 10 a 15 preventivi con e senza sopralluogo, 4.000 bollette e i dati di 275.000 utenti per il servizio idrico e 265.000 utenti per il servizio di igiene ambientale.

Cloud

Il nuovo sistema permette di efficientare i processi e di automatizzarne una buona parte. Questo fa sì non solo che diminuiscano i margini di errore umano ma anche che scendano drasticamente le ore impiegate per seguire i processi manuali. «La scelta di entrare nel Cloud è stata dettata dalla necessità di proseguire il processo di innovazione e modernizzazione già intrapreso da ETRA – continua Frasson – appoggiandosi comunque ad una infrastruttura sicura e adeguatamente protetta secondo gli ultimi dettami di sicurezza e privacy. Il Cloud permette di accedere a risorse aggiuntive in tempi più rapidi al crescere delle necessità tecnologiche».

Sistema

Nella notte di venerdì 17 giugno il sistema verrà chiuso per consentire la migrazione e verrà riaperto lunedì 27 giugno. L’operatività sarà comunque regolare e gli sportelli fisici resteranno aperti. «Arriviamo finalmente al culmine di un processo che ha preso il via diversi mesi fa – conclude Frasson – e che ci permette di dismettere un sistema ormai divenuto obsoleto e non più aggiornabile».