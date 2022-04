Etra potenzia la raccolta rifiuti per le strutture alberghiere

«Finalmente una risposta positiva ad una richiesta avanzata da lungo tempo». Così il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello commenta la decisione comunicata da Etra Spa di potenziare per le strutture alberghiere con un ulteriore turno settimanale la raccolta di carta, imballaggi in plastica e secco residuo.

Alberghi

«Si tratta - afferma il sindaco - di un contributo importante per il decoro e la pulizia di una città turistica che non può permettersi di aver rifiuti ammassati nelle strutture alberghiere».Etra ricorda che il sistema tariffario viene prevede nel calcolo della tariffa annuale il conteggio degli svuotamenti del secco residuo e invita gli alberghi a differenziare al massimo i rifiuti e a posizionarli per il ritiro solo in caso di riempimento totale.