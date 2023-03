“Etra servizio rifiuti”, ecco la App che toglie ogni dubbio per lo smaltimento

Facile da consultare, con informazioni a 360 gradi sul servizio rifiuti, tra cui il calendario di raccolta sempre aggiornato, e funzioni importanti, come l’alert che avvisa l’utente il giorno prima del passaggio di ritiro di ogni tipo di rifiuto. E’ la App “Etra servizio rifiuti”, scaricabile sul cellulare gratuitamente dalle piattaforme iOS e Android, uno strumento indispensabile e che può supportarci efficacemente nell’impegno quotidiano di conferire correttamente i nostri rifiuti.

App

«La App offre un servizio personalizzato in base al Comune in cui ci si trova e alla zona di raccolta, fornendo informazioni sulle corrette modalità di raccolta - spiega Flavio Frasson, Presidente di Etra – Chi risiede in un’area dove è attivo il servizio “porta a porta” può consultare il calendario, che viene aggiornato in tempo reale, evitando di incorrere in errori non solo nella normale routine, ma anche nei giorni in cui vengono effettuate le raccolte in giorni diversi a causa di Festività o di accadimenti straordinari. Non solo. La App permette di attivare un alert, cioè un avviso anche sonoro, che, all’orario stabilito dallo stesso utente, comparirà sul telefono il giorno prima del ritiro di ogni rifiuto».

Comuni

Proprio in questi giorni si è conclusa la distribuzione, nei 70 Comuni nei quali Etra effettua il servizio rifiuti, dei calendari cartacei di raccolta, 355 mila copie, personalizzate per ogni Comune. Un ulteriore strumento per agevolare il corretto conferimento dei rifiuti. Il medesimo calendario, aggiornato in tempo reale, può essere anche scaricato in forma digitale oppure stampato dal sito di Etra www.etraspa.it. «Tra le informazioni utili contenute nella App, le diverse modalità di conferimento di ogni categoria di rifiuto a seconda del Comune di residenza e in modo analitico, oggetto per oggetto – spiega Morena Martini, presidente del Consiglio di Sorveglianza –. In caso di dubbio, è possibile infatti trovare dove ogni tipo di scarto va conferito inserendo la parola nel campo di ricerca oppure scorrendo un elenco di 250 voci. Inoltre, attivando il GPS, è possibile visualizzare su mappa e conoscere l’indirizzo degli sportelli del territorio di Etra, del Centro di raccolta di riferimento e, dove presenti, delle isole ecologiche e dei press container. Infine, per qualsiasi dubbio un pulsante consente di chiamare il Numero verde o di mandare una mail direttamente dalla App».