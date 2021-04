Ex Rinascente: sbarca a Padova la catena di "streetwear", Snipes

Sbarca a Padova il negozio di streetwear Snipes. Quello che sta per aprire all’ex Rinascente è il ventisettesimo store di questo marchio nel Paese. Sparsi in tutta Italia, è il quarto negozio che la catena apre in Veneto. Snipes offrirà abbigliamento di quarantasette prestigiosi brand: da Nike ad Adidas, da Calvin Klein a Casio. E’ il terzo shop che apre in quella che per anni è stata la sede storica della Rinascente. Come si sa, la scelta dei proprietari, in primis l'ingegner Tabacchi, è quella di creare un polo di negozi di qualità in pieno centro storico.

Streetwear

La storia di Snipes ha inizio nel 1998 con l’inaugurazione del primo punto vendita a Essen in Germania. Da allora il brand è stato rafforzato ed il numero dei negozi di proprietà è in continua crescita non solo in terra tedesca, ma anche in Austria, Olanda, Spagna, Svizzera e Italia. Snipes che è molto attenta al pubblico giovanile ha una partnership con Sony. Il marchio di streetwear ha infatti lanciato una nuova collezione di "abbigliamento PlayStation" di 17 pezzi. Una collezione che comprende giacche, felpe con cappuccio, t-shirt, berretti e molto altro ancora. I vestiti di questa serie sono tutti unisex e dotati di tasche extra per trasportare telefoni e accessori.