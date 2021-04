Export, è caos etichettature: migliaia di imprese in difficoltà

«La confusione che regna sul recente obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi imposto dal recepimento del pacchetto di direttive europee sull'economia circolare rischia di danneggiare le imprese che esportano. Di fronte alle molte incertezze, pur condividendone le finalità, riteniamo necessaria una sospensione di tutta la misura almeno fino ad inizio 2022 per disporre del tempo necessario a chiarirne l'operatività con correttivi legislativi». La denuncia parte da Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Padova e Veneto che aggiunge: «L’export manifatturiero veneto ha pesato anche nel 2020, pur caratterizzato dalla pandemia, per ben il 38,9% del PIL regionale. Non possiamo permetterci che confusione e burocrazia mettano i bastoni tra le ruote delle nostre imprese più dinamiche. È necessario un chiarimento urgente da parte dei ministeri competenti».

Dal 26 settembre 2020 in Italia è scattato l‘obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi imposto dal recepimento del pacchetto di direttive europee sull’economia circolare. La norma che lo ha introdotto (il Decreto legislativo 116/2020) ha però lasciato aperti diversi dubbi interpretativi e forti incertezze sugli aspetti operativi che stanno disorientando molti produttori e utilizzatori. Non sono chiari i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, le tempistiche per l’esaurimento scorte per gli imballaggi in magazzino. Ma soprattutto non sono chiare le tempistiche per adeguarsi alle nuove disposizioni e gli adempimenti per il prodotto destinato all’estero. Confartigianato è stata chiamata dal Conai, insieme alle principali associazioni di imprese, a redigere linee guida condivise che potessero in qualche modo colmare le lacune normative: tre mesi di intenso lavoro (ottobre-dicembre 2020) con l’obiettivo di aiutare le imprese in attesa dei necessari quanto urgenti correttivi normativi.

«Correttivi - sottolinea Boschetto - che non sono arrivati. Anzi, con il Decreto Milleproroghe è stata sospesa temporaneamente una parte dell'obbligo in capo ai produttori, le indicazioni per il fine vita, lasciando vigente l'obbligo di apporre su tutti gli imballaggi la codifica identificativa del materiale secondo le norme europee. In pratica, una sospensione parziale che ha aggiunto confusione ad un quadro già poco chiaro. Di fronte alle incertezze, pur condividendone le finalità, riteniamo necessaria una sospensione di tutta la misura almeno fino ad inizio 2022 per disporre del tempo necessario a chiarirne l'operatività con correttivi legislativi. Infatti, una linea guida Conai non ha la forza normativa per regolare un intero sistema e non fornisce alcuna garanzia per le aziende. Anche perché le sanzioni previste per le inadempienze, da 5.200 a 40 mila euro, sono assolutamente spropositate e insostenibili per le piccole e medie imprese costrette ad operare in tempi di pandemia in un contesto così poco chiaro».