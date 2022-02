Il presidente Bui in visita a Moveo srl: la start up padovana che ha realizzato l’esoscheletro più leggero al mondo

Semplicità, concretezza e agilità: questi sono i principi di Moveo srl, start up padovana nata nel 2019 che ha progettato e realizzato ExoBand, l’esoscheletro più leggero al mondo. Si tratta di un dispositivo biomedico che può aiutare persone con rallentamenti motori a camminare bene, per maggiori distanze e con un minor affaticamento.

Il meccanismo

Il prodotto ideato è di fatto un esoscheletro passivo pensato per un uso sia assistito che domestico. La grande innovazione di ExoBand è che non è alimentato da nessun motore, nessuna batteria e non ha sensori. Il funzionamento di ExoBand è basato su un elastico che immagazzina l’energia che viene prodotta normalmente durante la camminata e la restituisce nella seconda fase del ciclo del passo, aiutando l’utente a spingere la gamba in avanti.

ExoBand è unico

Altra caratteristica che rende ExoBand unico è essere composto interamente ed esclusivamente da tessuti: questo rende l’esoscheletro molto confortevole e molto leggero. Inoltre, l’eccezionalità di ExoBand sta anche nelle dimensioni: il volume del dispositivo è equivalente a quello di un pantaloncino corto.

Si rivolge a una platea molto ampia

Grazie all’assenza di motori e al materiale usato, ExoBand è molto più economico rispetto ad altri esoscheletri presenti sul mercato e si rivolge, quindi, a una platea molto più ampia. Essendo riconosciuto quale supporto medicale dal Sistema Sanitario Italiano, l’acquisto dell’esoscheletro gode degli sgravi fiscali previsti per il comparto medicinale.

La storia

Fausto Panizzolo, ingegnere biomedico specializzato in biomeccanica e fondatore di Moveo srl, è partito da Padova e per dieci anni è rimasto lontano dall’Italia: ha studiato e lavorato in Canada, per poi arrivare in Australia. È diventato ricercatore in una delle più prestigiose università americane: Harvard.

Un aiuto le persone a camminare

«Abbiamo fondato Moveo con il fine di realizzare e mettere sul mercato un dispositivo che possa aiutare le persone a camminare, riducendo l’energia spesa durante il cammino – ha detto Fausto Panizzolo - Obiettivo del nostro progetto è riuscire a far camminare meglio un milione di persone».

A chi è rivolto l’esoscheletro

«Ho pensato di realizzare un esoscheletro che potesse rispondere a persone con bisogni differenti – continua Panizzolo - pazienti con danni o problemi neurologici come sclerosi multipla, ictus, Parkinson o altri tipi di problematiche neurologiche; pazienti con problemi ortopedici, ad esempio i pazienti con protesi d’anca o che hanno subito incidenti; pazienti anziani senza problemi specifici ma che usano il bastone per camminare meglio. Infine, esiste anche un modello adatto ai bambini».

I vantaggi e i complimenti

«Mi congratulo con Panizzolo e tutto lo staff di Moveo srl per aver realizzato uno strumento capace di aumentare l’autonomia e l’indipendenza delle persone con rallentamenti motori – ha detto il Presidente della Provincia di Padova Fabio Bui - Un’idea innovativa che testimonia come la creatività e l’intraprendenza italiana rivolta all’aiuto delle persone con difficoltà, possa fare realmente la differenza. L’aumento della stabilità del tronco, la diminuzione del rischio di cadute, il maggiore equilibrio e la possibilità di coprire distanze più lunghe migliorano la vita in maniera significativa. Sono rimasto particolarmente affascinato – ha concluso Bui - dalla semplicità, dalla praticità di utilizzo e dalla discrezione garantita dalle dimensioni ridotte dell’esoscheletro».

La società

Moveo srl ha grandi aspettative per il 2022 viste le richieste che stanno arrivando anche dall’estero e gli importanti riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni e soprattutto nel 2021. Lo scorso anno, infatti, durante il Prix Galien Italian 2021, il premio internazionale dedicato all’innovazione nel campo dei dispositivi medici e della medicina digitale e terapeutica, ExoBand è stato premiato quale Best Medical Device.