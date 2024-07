FdI si schiera con Bertin: «Si rischia di far morire le attività commerciali»

Enrico Turrin, responsabile dip. regionale Professioni di Fdi e Silvia Carpanese, responsabile dip. regionale Commercio di Fdi si chierano con Patrizio Bertin che ha proposto di aprire la Ztl e liberare gli accessi fino a che i tanti cantieri in città non saranno terminati. «Siamo assolutamente d'accordo con la proposta dell'Ascom di sospendere, per la durata dei cantieri, parte della Zona a traffico limitato che circonda il centro storico. Per non fare morire le moltissime attività commerciali ormai strozzate dalla serie infinita di cantieri stradali e conseguenti mancanti incassi, è fondamentale che la Giunta comunale applichi la necessaria elasticità amministrativa che fino ad ora è mancata».

«Se da una parte si chiedono continui sacrifici ai cittadini ed alle attività economiche di ogni tipo, dall'altra l'amministrazione ha il dovere di adottare provvedimenti, anche solo temporanei, che permettano di calmierare i disagi. Il trasporto privato rimane uno dei cardini della mobilità cittadina e, in assenza di valide alternative, lo sarà ancora per parecchi anni anche alla luce dei tempi previsti per la chiusura dei cantieri del tram, che in ogni caso non potrà mai sostituirsi interamente alla circolazione privata. Lo ripetiamo per l'ennesima volta, il futuro non può essere devoluto interamente solo al trasporto pubblico, l'economia della città necessita di grandi parcheggi a ridosso delle mura, anche in vista del passaggio graduale ai veicoli totalmente elettrici e quindi non direttamente inquinanti, ma che necessiteranno comunque di posti auto.

Ma c’è anche un altro problema che poniamo da tempo e cioè quello della calmierazione delle locazioni commerciali, troppo elevate in città. Padova risulta essere la città del Veneto con il più alto tasso di indicizzazione, tasso per altro stabilito dal Comune», hanno spiegato i due esponenti di FdI.

«È necessario aprire un tavolo di concertazione x un Accordo Quadro tra proprietari immobiliari, Associazioni di categoria e Amministrazione comunale per stabilire una soglia ( tetto) al valore della locazione commerciale, oltre il quale non spingersi. Questo per garantire l’esercizio dell’attività commerciale/produttiva ed evitare una desertificazione della città che porterebbe al degrado urbano, come già si nota in alcuni quartieri della città. Negli ultimi mesi a Padova città e prima periferia urbana hanno chiuso decine di attività, un numero troppo elevato che non possiamo permetterci», hanno sottolineato Turrin e Carpanese. «Chiediamo dunque a Sindaco ed Assessorj di non essere sordi alle richieste delle categorie economiche e di dimostrare di saper andare oltre alle proprie ideologie, consentendo a chi la ricchezza la produce di poter lavorare a beneficio di tutti e non di essere l'ennesima vittima della miopia di chi governa la città. Se non vogliamo perdere ulteriore terreno nei confronti di città maggiormente attrattive, come Verona e Treviso, per citare due realtà similari e vicine, non possiamo che invertire la rotta ora», attaccano da FdI.