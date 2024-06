Federazione Camposampierese, il primo bilancio è positivo

Fatturato e patrimonio in crescita e conseguimento di un utile di esercizio. Sono dati molto positivi quelli contenuti nel bilancio di esercizio 2023 di ASI (compartecipata per il 79% dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese)*, presentato dall’amministratore unico Michele Genovese nella giunta di Federazione che si è tenuta venerdì e di prossima approvazione dall’assemblea dei soci. “Un risultato – sottolinea Genovese – realizzato con un organico di 48 dipendenti (+ 8 rispetto al 2022) di cui il 70% donne con molti rapporti di lavoro a tempo parziale che denota l’attenzione di ASI alla conciliazione vita-lavoro, in un contesto, qual è una società di servizi, dove il personale rappresenta la risorsa più importante dalla quale dipende la qualità dei servizi erogati e che ringrazio per il lavoro svolto e i risultati ottenuti; il costo del lavoro è pari al 68% dei costi”.

Nel dettaglio, i numeri evidenziano in un anno impegnativo per lo sviluppo anche di nuove iniziative un valore della produzione di 2.275.000 (+ 15,5% rispetto all’anno precedente) di cui oltre il 90% da servizi ai soci, e un utile netto di 5.781€ in linea con quello dell’anno precedente e con gli obiettivi di budget.

“Sul piano patrimoniale e finanziario, poi – prosegue l’amministratore unico – si registra un ulteriore rafforzamento della società che ora ha un patrimonio netto di 183.000 € (nel 2016 i soci avevano ricapitalizzato la società con un capitale di 50.000 €), con debiti verso banche solo per 250.000 per un mutuo per la ristrutturazione della nuova sede e dispone di liquidità per oltre 322.000 € dopo aver realizzato un importante investimento finanziato con mezzi propri nell’acquisto di un immobile a Camposampiero e locali per archivio e magazzino nelle vicinanze di Villa Querini per risparmiare sugli attuali costi di affitto e per disporre anche di spazi da mettere a disposizione per nuovi servizi sia della Federazione come pure gli sportelli di Etra.

Anche nel 2023 è stato anche redatto il bilancio sociale, uno strumento ormai consolidato per ASI che integra i dati economico-finanziari contenuti nel Bilancio d’esercizio con informazioni di natura qualitativa, espresse in termini sia numerici che narrativi. La novità importante di quest’anno è aver redatto il primo bilancio sociale in ottica di sostenibilità ESG documento di rendicontazione dell’impegno di ASI e del valore aggiunto della società per il contesto economico e sociale nel quale opera e per presentare alle molteplici categorie di portatori di interesse, informazioni chiare e trasparenti in merito alle responsabilità, ai comportamenti e ai risultati ottenuti attraverso le attività svolte nel corso dell’esercizio sociale.

Precisa Sarah Gaiani, presidente Federazione Camposampierese: “Si conferma una scelta strategica quella operata nel 2016 di ricapitalizzare la partecipata ASI che oggi risulta in grande salute: un fatturato aumentato del 15% con il fine garantito di fornire i migliori servizi al prezzo più basso conferma l’ottimo stato della società. Un plauso a tutti i dipendenti ed all’amministratore unico, Dott. Genovese, per il grande lavoro svolto per il nostro territorio”.

Commenta Cesare Mason, sindaco di Piombino Dese e presidente del Comitato controllo analogo di ASI: “Un plauso ad Asi e a tutto lo staff che anno dopo anno si conferma struttura fondamentale per la Federazione dei Comuni del Camposampierese. Essere considerata un modello di unione a livello regionale e nazionale è un traguardo che in questi anni abbiamo raggiunto proprio anche grazie al fatto che possiamo contare su una realtà consolidata, capace e, allo stesso tempo flessibile, come quella di Asi che permette all’ente di essere performante, efficace e tempestivo. Un ringraziamento particolare al direttore, Michele Genovese, per l’impegno costante e metodico che consente ad Asi di godere di ottima salute”.