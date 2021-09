Federcontribuenti compie diciott'anni e presenta il dipartimento per la tutela delle PMI

«Il progetto è pensato per offrire servizi di rappresentanza in materia di controversie fiscali, bancarie, concorrenza scorretta e mettendo a disposizione i nostri professionisti provati e convenzionati per dare risposte efficaci ai nostri iscritti e sostenitori»

Fondata nel settembre del 2004, Federcontribuenti festeggia i diciotto anni di attività. Nell'occasione di questa speciale ricorrenza ha deciso di lanciare il dipartimento per la tutela delle PMI, autonomi e partite iva. Per questo nella sede di via Pietro Donà, mercoledì 29 settembre, erano tanti gli imprenditori presenti. Non solo dal Veneto ma da tutta Italia. Sottolinea il presidente, Marco Paccagnella: «Il progetto è pensato per offrire servizi di rappresentanza in materia di controversie fiscali, bancarie, concorrenza scorretta e mettendo a disposizione i nostri professionisti provati e convenzionati per dare risposte efficaci ai nostri iscritti e sostenitori. Inoltre intendiamo creare una filiera per l’individuazione e distribuzione di appalti e opere da realizzare di qualsivoglia natura. L’iniziativa parte proprio dal Veneto poi si allargherà a tutte le regioni».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incontro con soci e imprenditori è stato anche occasione per presentare Fabrizio Salvitti, che è stato nominato direttore generale. Salvitti curerà i rapporti con le piccole e medie imprese iscritte per l’assistenza nelle controversie fiscali, bancarie e sulla concorrenza sleale. Il nuovo Direttore Generale si occuperà, inoltre, della riforma del Catasto e della promozione e diffusione dell’Ecobonus, il cosiddetto 110%.