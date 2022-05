Che festa per i cinquant'anni dell'azienda e per gli ottant'anni del patron

Le istituzioni, la politica e l’economia: si sono mobilitati tutti per festeggiare i 50 anni della OCS Cold di Brugine e gli 80 del suo “patron”, quel Giancarlo Maggiolo che, nel ’72, decise di fare il grande passo e forte della sua esperienza nella costruzione di componenti per la refrigerazione ed il condizionamento, fondò l’azienda che sabato sera, alla Posa degli Agri di Polverara, è stata giustamente celebrata non solo per il successo imprenditoriale, ma anche per la carica umana del suo fondatore.

Festa

Alla festa, organizzata dal presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin (che ha introdotto il festeggiato sottolineandone il coraggio e la dedizione al lavoro), sono intervenuti il Prefetto, Raffaele Grassi; il Questore, Antonio Sbordone; il senatore Antonio De Poli; l’assessore regionale all’economia, Roberto Marcato; il presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono; il segretario della stessa CCIAA, Roberto Crosta; il direttore di Venicepromex, Franco Conzato, il presidente dell’Interporto, Franco Pasqualetti, la vicepresidente del VIMM, Giustina Destro ed il presidente mandamentale dell’Ascom del Piovese, Renzo Capitanio.

Non è potuto intervenire personalmente ma ha inviato un messaggio video molto sentito, il presidente del Veneto, Luca Zaia. «La storia di un uomo e di un’azienda – hanno detto un po’ tutti gli intervenuti – che sono l’immagine stessa del nostro tessuto imprenditoriale, basato sui valori della famiglia e della solidarietà e che ben rappresentano la capacità dei veneti di superare tutte le difficoltà».

Convergenze

E alle difficoltà della pandemia non ancora debellata e, soprattutto, alla guerra in corso in Ucraina, hanno fatto riferimento soprattutto i rappresentanti dell’economia, preoccupati per un protrarsi del conflitto e dalle inevitabili ricadute sul tessuto economico locale. «Giancarlo Maggiolo – ha commentato al termine della serata il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin – è il rappresentante di una classe imprenditoriale molto pragmatica, forte del radicamento sul territorio ma aperta al mondo. Un uomo che, a 80 anni, pur avendo avviato da tempo la successione in azienda, non disdegna di dare consigli e talvolta, anche di andare in azienda a fare saldature, cosa che, come lui stesso ha detto, gli è sempre piaciuta».