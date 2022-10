Il Maap alla Fiera di Madrid, Saia: «Il settore soffre insieme ai consumatori»

Si sta svolgendo in questi giorni a Madrid la Fiera "Fruit Attraction", a cui partecipa anche il Maap - Mercato Agro Alimentare di Padova con uno stand insieme ad alcune aziende grossiste.

Maap

La presenza del Maap è sviluppata in collaborazione con la Camera di Commercio, Padova Lokking Ahead e beyond e Venice Promex, l'agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale Veneto. La delegazione padovana è composta dal presidente del Maap Maurizio Saia, l'assessore al commercio del Comune di Padova Antonio Bressa, il presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, il Presidente della Coldiretti Padova Massimo Bressan, il Presidente del gruppo Grossisti Padova Roberto Boscolo, il Presidente di Ascom Padova Patrizio Bertin e, a guidare lo staff, il direttore del Maap Francesco Cera. Fruit Attraction di Madrid è una delle fiere più importanti al mondo per il settore dell'Ortofrutta ed arriva in un momento molto delicato. Afferma Saia: «La situazione generale è quella che tutti conosciamo: l'esplosione dei costi energetici ha per forza di cose una conseguenza sui prezzi finali al consumatore. Questo aumento che tutti vediamo non porta alcun beneficio alla filiera, che anzi fa di tutto per contenere i prezzi e sconta anche una diminuzione dei volumi trattati. Per questo è fondamentale fare sistema a tutti i livelli, coinvolgendo produttori, grossisti, strutture logistiche ed istituzioni».