Alla Fiera di Padova il nuovo format che esalta l'eccellenza dell'arredamento

Si chiama Casa su Misura - Salone delle Tendenze dell’abitare, e nei prossimi giorni vivrà l’edizione zero con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia e Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Padova, Ordine degli Ingegneri di Padova.

I giorni di manifestazione riservati al pubblico saranno sei (week end del 17 e 18 e poi dal 22 al 25 febbraio), durante i quali 132 tra produttori e rivenditori di marchi italiani e internazionali illustreranno soluzioni per arredare gli spazi interni ed esterni di diverse tipologie abitative e per ristrutturare secondo le ultimissime tendenze e i più innovativi sistemi di risparmio energetico. Puntando molto su nuove concezioni abitative, Casa su Misura attrarrà anche designer, architetti e quanti gravitano nel mercato dell’arredamento e delle costruzioni.

E' il nuovo progetto della Fiera a Padova rivolto soprattutto al pubblico del Nordest, con cui nei due principali padiglioni fieristici (7 e 8) si mettono in primo piano concetti e focus innovativi: non mera esposizione di arredamenti e soluzioni per ristrutturare, ma nuova concezione dell’abitare che dà spazio alla personalità, punta sul tailor- made e si proietta verso il futuro attraverso il design e le soluzioni che sanno rendere versatili i differenti ambienti, con particolare riferimento agli spazi conviviali e multifunzionali, a terrazze e giardini, agli ambienti in cui fare smart working.

«L’epoca dell’esposizione standardizzata di prodotti “uguali per tutte le stagioni” è finita e fa posto alla customizzazione, al tailor- made, al fatto “a regola d’arte” per le esigenze di ogni singolo abitante della casa. Il Salone dimostra che è possibile progettare spazi diversi per seguire necessità e indicazioni molto personali e in linea con le nuove tendenze e la sensibilità verso l’ambiente, impiegando materiali eco compatibili e soluzioni altamente performanti per il risparmio energetico. In quest’ottica il termine “standard” è impiegato solo in riferimento ai più elevati termini di qualità e funzionalità e a nuovissimi materiali e sistemi; l’artigianalità infatti è alla base delle proposte di un moderno “fatto a mano” e tailor- made e fa respirare un’aria rassicurante che credevamo per sempre superata nell’era dei robot e dell’Intelligenza Artificiale. La casa quindi diventa sostenibile grazie all’impiego di nuovi materiali riciclabili e sani e alle tecnologie innovative impiegate per produrli», fanno sapere dall'organizzazione.

«Prima di prendere casa, di arredare o rinnovare mobili e complementi, prima di ristrutturare o di inserire soluzioni energetiche più performanti, Casa su Misura invita a verificare le novità là dove domanda e offerta specializzata si incontrano in tre spazi così concepiti: ABITARE, ovvero arredamenti (di design, moderno e contemporaneo), camere e camerette, cucine, soggiorni, illuminazione, imbottiti, complementi, tende e tessuti, oggettistica per la casa; OUTDOOR, con arredi e complementi da giardino e terrazzi, illuminazioni, pavimentazioni esterne, piscine e vasche idromassaggio, serre bioclimatiche, progettazione del verde, barbecue; (RI)COSTRUIRE, con materiali e progettazioni in grado di rinnovare la casa in ogni suo ambiente, secondo i concetti di bioedilizia, sistemi che potenziano il risparmio energetico, differenti formule stilistiche. Il motivo è dato dalle tante idee in campo proposte da marchi nazionali e internazionali di primo piano, a cui si uniscono le soluzioni tecnologiche dei maestri delle ristrutturazioni e dell’impiantistica e un’area in cui Confartigianato Imprese Padova presenterà una casa sostenibile in legno di 64 mq unitamente alle proposte di 17 professionisti dei settori impianti, divani, energie alternative, piante, sistemi di riposo. Consulenze gratuite su soluzioni d’arredo, disposizione e reinterpretazione degli spazi di casa, idee di design d’interni, saranno fornite poi da studenti della scuola Made in Italy Academy di Treviso, coadiuvati dagli insegnanti professionisti del settore», sottolineano gli ideatori di questo nuovo appuntamento.

Ai visitatori che si recheranno in Fiera nei giorni della manifestazione, 17-18/22-25 febbraio 2024, è data la possibilità di fissare appuntamenti con i singoli espositori ricorrendo all’apposito calendario presente sul sito www.casasumisura.com che ospita informazioni su espositori, prodotti, iniziative, orari e biglietti.