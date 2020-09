Finco ( Assinidustria Veneto) a Di Maio: «Il prezzo della pandemia lo stanno pagando solo i privati»

All'incontro alla Camera di Commercio di Padova e in live-streaming visibile a tutti gli imprenditori e operatori dell’export con il ministro degli esteri Luigi di Maio, presente in platea anche Massimo Finco, presidente vicario di Assinidustria Veneto-Centro, che non ha nascosto tutto il suo scetticismo nei confronti delle parole di Di Maio: “Qui c'è bisogno di quel sistema Paese di cui nessuno ancora sta parlando, noi non vogliamo aiuti a pioggia, noi vogliamo si affianchino le imprese per affrontare le sfide della globalizzazione – spiega Finco – è sbagliato dire che le imprese devono esportare i loro prodotti rimanendo qui, le imprese al contrario devono poter andare a produrre all’estero, e per farlo serve investire, per esempio, in corsi di formazione per i giovani siamo in un momento difficile, quando la barca naviga male tutti devono darsi da fare, in questo momento mi sembra che il prezzo della pandemia lo stanno pagando solo i privati».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.