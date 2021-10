Fisco, De Poli (Udc): «Noi contrari ad aumento tasse»

«Noi siamo contrari da sempre a qualsiasi aumento delle tasse. Non è ciò di cui gli italiani hanno bisogno. La legge delega sul fisco è una riforma importante centrale e va discussa in Parlamento con l'apporto di tutte le forze politiche. La pressione fiscale in Italia è 2 punti sopra la media europea e quindi l'imperativo è tagliare le tasse per sostenere la ripresa del Paese». Lo ha dichiarato il senatore Udc Antonio De Poli intervenendo nel dibattito politico sulla legge delega fiscale. «Faccio notare che nel documento dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, redatto dalle Commissione Finanze di Camera e Senato, non c'era alcun accenno alla revisione del catasto. Quindi, a maggior ragione, chiediamo che su questo punto ci sia un confronto approfondito tra le forze politiche in Parlamento».