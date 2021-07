Fondo di 100mila euro a sostegno delle imprese: l'iniziativa

L’Amministrazione comunale di Albignasego ha stanziato un fondo di 100mila euro destinato alle imprese che hanno subito restrizioni dalle varie disposizioni normative emanate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e che hanno comportato per loro una riduzione del fatturato di almeno il 15% dal primo gennaio 2021 al 31 maggio 2021 rispetto all’anno 2019.

Fondo

La somma andrà a coprire l’80% delle spese sostenute da dicembre 2020 a maggio 2021 per il pagamento delle bollette di energia elettrica, acqua, telefonia, riscaldamento, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per l’affitto o le spese di leasing dei locali. Possono presentare domanda di contributo i commercianti al dettaglio (ad esclusione delle attività inserite nelle medie e grandi strutture di vendita e dei negozi di alimentari, di prodotti igienico-sanitari, di commercio on line e vendita per corrispondenza, tabacchi, edicole, farmacie e parafarmacie); bar, ristoranti e pizzerie (escluse pizzerie di solo asporto e gastronomie); estetisti, parrucchieri e barbieri; piscine, palestre e agenzie di viaggio; gelaterie e pasticcerie; negozi di fotografia e alberghi; attività economiche che operano nel campo dell’educazione e formazione, che non abbiano convenzioni in essere con il Comune.

Contributo

L’importo massimo concesso sarà di 400 euro per chi presenterà la richiesta di contributo solo per le spese delle utenze, sanificazione e acquisto Dpi, e di 700 euro per coloro che esibiranno, oltre alle suddette spese, anche quelle relative all’affitto dei locali dell’attività. Potranno accedere ai contributi anche coloro che hanno partecipato alla precedente iniziativa avviata dal Comune alla fine dello scorso anno e relativa alla riduzione di introiti tra marzo e settembre 2020. Qualora con le domande ammesse non fosse esaurita la somma stanziata, l’Amministrazione comunale si riserva di ridistribuirla tra tutti i beneficiari individuati. Le richieste dovranno pervenire in municipio entro il 31 luglio: requisiti e modalità operative sono consultabili nel sito internet comunale.

Filippo Giacinti

«Questa iniziativa, volta a sostegno del commercio e dell’artigianato locale fortemente penalizzato in questi mesi» illustra il sindaco Filippo Giacinti «segue di qualche giorno la delibera con la quale il Comune ha stabilito di ridurre la Tari alle attività produttive che siano rimaste chiuse o abbiano ridotto la loro attività a causa delle regole sanitarie, con diminuzioni della tariffa dei rifiuti che vanno dal 20 al 50%. Si tratta di iniziative concrete, che ripetiamo dopo averle già fatte lo scorso anno, a sostegno di chi ha scelto Albignasego per avviare e stabilire la propria impresa commerciale e artigianale, producendo nel nostro territorio ricchezza e lavoro e che, non per sua scelta, negli ultimi mesi si è trovato limitato nell’esercizio della propria attività».