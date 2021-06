Fotovoltaico: Veneto quarta regione in Italia per produzione, Padova quindicesima provincia

Il fotovoltaico è entrato da diversi anni a far parte della produzione nazionale di energia nel nostro paese e stiamo diventando giorno dopo giorno un paese sempre più “Green”. Ma è davvero così? L’obiettivo del Governo Italiano è di portare la produzione solare nazionale dagli attuali 200 MW/anno ai 2 GW/anno nel 2025 e ai 3 GW/anno negli anni a venire, grazie anche alle risorse del Recovery Plan. I dati li fornisce ProntoBolletta che ha reso noti i dati per quanto riguarda la produzione su tutto il territorio nazionale.

Impianti

Nel 2019 erano attivi sul territorio 860 mila impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 20,4 GW (fonte dati: Terna) e il numero delle aziende e dei privati che decidono di passare alla produzione di energia tramite pannelli solari continua ad aumentare. In Europa siamo i terzi per produzione di energia pro-capite e, nel 2019, l’intera area Euro ha fatto registrare un incremento del 2,5% della capacità installata e del 3,5% delle vendite di impianti fotovoltaici. Gli sforzi e le energie messe in campo sono notevoli, vedremo nei prossimi anni se i risultati saranno all’altezza delle aspettative.

Veneto

La regione Veneto si classifica Quarta per quanto riguarda la produzione di energia tramite pannelli solari. Infatti, il valore di produzione in gigawattora è di 1999,372 rispetto al valore naizonale di 23688,9. Questo significa che la regione Veneto riesce a produrre un ammontare di energia, da pannelli solari, pari al 8,4% dell'intera produzione nazionale. Andando a considerare la Potenza registrata nella regione Veneto vediamo come questa si classifichi in Quarta posizione con una produzione, sul totale nazionale, del 9,5%. Il valore registrato in Veneto è di 1912,627 MegaWatt contro un valore medio nazionale di 1005,4MW.

Padova

La Provincia di Padova si posiziona al 13° posto nella classifica della potenza in MegaWatt tra le province italiane. Sul totale della potenza prodotta nella regione Veneto, Padova ha una percentuale pari al 18,8% del totale. In termini numerici Padova ha raggiunto una potenza di 359,51MW. Considerando invece la produzione di energia solare Padova è al posto 17° con una percentuale sull'intera produzione della regione Veneto pari al 17,7%. Il valore numerico per la produzione della provincia di Padova è di 354,61 Gigawattora.