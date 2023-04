La Fp Cgil stravince le elezioni Rsu all’Opsa di Padova: il sindacato raccoglie il 61% dei consensi

«Ci aspettavamo un buon risultato della nostra lista, è vero. Sapevamo che la qualità e la stima universalmente riconosciuta ai nostri candidati erano un ottimo viatico alla vittoria ma la dimensione che questa ha raggiunto, lo dobbiamo ammettere, ci ha innegabilmente sorpreso. Una bellissima sorpresa». Commentano, così, a caldo, il risultato delle elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) all’Opera Previdenziale Sant’Antonio (OPSA), la Segretaria Generale della Fp Cgil Padova, Alessandra Stivali, e la Segretaria Provinciale, Raffaela Megna, dopo che – conclusosi i tre giorni dedicati alle elezioni, il 26, 27 e 28 aprile – sono giunti i risultati che hanno decretato la Fp Cgil, il sindacato di gran lunga più rappresentativo all’interno dell’ente, con ben 170 voti. Segue la lista della Cisl FP, con 58 voti e della Uil Fpl con 51. Significa, in termini percentuali, che la Fp Cgil ha raggiunto circa il 61% dei consensi delle lavoratrici e lavoratori che si sono recati alle urne. Un aumento di circa l'11% rispetto al 49.6% raggiunto nella tornata elettorale precedente.

Ente

«Un risultato – proseguono le due sindacaliste della Fp Cgil Padova – che ci riempie di soddisfazione ma che soprattutto premia il grande lavoro svolto dal nostro gruppo di delegate e delegati all’interno dell’OPSA. Persone fantastiche che oltre a svolgere quotidianamente le proprie mansioni lavorative, cioè occuparsi delle persone più fragili, hanno sottratto tempo a famiglia e svago per dedicarsi all’attività sindacale con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative di tutte le lavoratrici e lavoratori dell’Ente».

Impegno

«Un impegno – concludono Stivali e Megna – felicemente premiato grazie alle lavoratrici e lavoratori che hanno creduto nella nostra lista. Accanto a questo, riconosciamo che l’OPSA, nel corso di queste elezioni, ha dato un aiuto concreto affinché potessero svolgersi nel migliore dei modi. L’auspicio è che questo buon clima nelle relazioni sindacali si possa tradurre in risultati concreti per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti dell’OPSA, sia sul piano economico che in quello dei diritti, nell’imminente tavolo per le trattative a cui si siederanno le nuove RSU appena elette».