Franco Pasqualetti è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Franco Pasqualetti

Amministratore delegato della Pasqualetti Home Decor, azienda operante nel settore dell’oggettistica per la casa, Pasqualetti è una figura di primo piano nel panorama economico provinciale. Vicepresidente vicario dell’Ascom Confcommercio di Padova, presidente di Ascom Servizi SpA, vicepresidente della Camera di Commercio e, da qualche mese, presidente di Interporto Padova, Pasqualetti è noto anche per le numerose battaglie svolte in questi anni in favore sia del comparto che dell’economia padovana nel suo complesso. Commenta Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova e presidente di Confcommercio Veneto: «Il riconoscimento del Presidente del Consiglio dei Ministri all’amico Franco è il suggello ad un impegno a tutto tondo in favore non solo del nostro mondo ma di tutte le imprese padovane che nella sua carica di entusiasmo hanno trovato in questi anni argomenti e stimoli utili per progredire nonostante le difficoltà».