Ghetto in Fiore, la mostra giardino raddoppia e si rinnova

Domenica 9 ottobre l’agricoltura d’eccellenza arriva in città. Dalle 9.30 alle 18 sono in programma la tradizionale mostra-mercato di giardinaggio Ghetto in Fiore, nella zona dell’Antico Ghetto, e Generazioni in campo, in piazza delle Erbe, festa dell’agricoltura con promozione dei prodotti tipici.

Ricchissimo il programma dei due appuntamenti, ai quali sono attese migliaia di persone. Per quanto riguarda Ghetto in Fiore, organizzato da Cia Padova in collaborazione con il Comune di Padova, lungo via Soncin, via dei Fabbri e via San Martino e Solferino, oltre trenta stand di aziende florovivaistiche della provincia esporranno rose, orchidee, azalee, camelie, calle, margherite, viole, piante stagionali e perenni, da giardino e da interno, da frutto, grasse, ornamentali e rampicanti. E poi ancora miele, vini e olii essenziali. In agenda due diversi laboratori sensoriali, gratuiti, di piante aromatiche, nella piazzetta del Ghetto: alle 11.30 e alle 16.30. Previste anche tre visite guidate, alle 10, alle 11 e alle 15, al Museo della Padova ebraica e alla Sinagoga. Il costo del biglietto è di 8 euro (prenotazioni via mail, museo@padovaebraica.it). I bar del centro, infine, proporranno degli agriaperitivi.

A "Generazioni in campo", a cura di Cia Veneto, spazio ai giochi di una volta e ad attività per bambini e adulti. Non solo. Alle 10.30 si terrà un concerto del Coro Monte Pasubio, mentre alle 16.30 lo spettacolo musicale del gruppo Los Massadores. «Sarà l’occasione per stare insieme, alla scoperta del comparto del primario e delle tradizioni di una volta – commenta il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato – Ghetto in Fiore, in particolare, rappresenta una vetrina per le aziende florovivaistiche, che nel padovano hanno una storia lunga e prestigiosa». Il vicesindaco di Padova, Andrea Micalizzi, riconosce che «l’attuale non è un periodo facile per l’agricoltura, così come per tante altre filiere. Tuttavia, questo modo di fare comunità, ovvero in sinergia, è una delle soluzioni per affrontare l’attuale crisi».

«Esalteremo reciprocamente le nostre migliori qualità – puntualizza il segretario provinciale di Appe, Filippo Segato – Il primo passo per una sempre maggiore collaborazione fra il mondo dell’agricoltura e le attività dei pubblici esercizi”. Un momento di festa, dunque, ma pure di riflessione sulle grosse criticità che stanno attanagliando il settore. “Le imprese agricole sono strette tra i rincari record delle materie prime e dell’energia, dal +170% dei fertilizzanti al +130% del gasolio, e gli effetti nefasti della perdurante siccità e dell’inflazione galoppante – conclude il presidente di Cia Veneto, Gianmichele Passarini - Abbiamo bisogno di stabilità e di un Governo che sia pienamente operativo a stretto giro, in grado di attuare nuove misure di sostegno a favore del primario stesso».