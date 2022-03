Si punta tutto sul Pnrr: Gilberto Muraro secondo ospite di "Padova Tutti Convocati"

«Qui mi trovo nel “tempio del coraggio»: ha esordito riconoscendo al comparto del terziario di mercato di non aver ceduto durante la pandemia Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e secondo ospite nel quadro di “Padova Tutti Convocati 3”, ovvero la terza edizione dell’iniziativa dell’Ascom Confcommercio pensata, nel 2019, per cercare di prefigurare la Padova degli anni a venire, dove per Padova si intende la città ma anche la provincia e che prevede, anche per questa tornata, tutta una serie di “audizioni” agli stakeholder istituzionali padovani sul tema specifico dell’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“Obiettivo Pnrr: qualità non quantità”).

Fondazione Cariparo

Muraro, dopo aver ricordato come la Fondazione, necessariamente, si ponga come ente “sussidiario”, ovvero in appoggio all’iniziativa di altre istituzioni, ha sottolineato che sono ben 165 i milioni di euro destinati nel triennio ad iniziative nelle province di Padova e Rovigo. Introdotto dall’intervento del presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin che, dopo aver tracciato gli obiettivi del nuovo ciclo di “consultazioni”, ha ricordato come la Fondazione rappresenti un “di più” che consente al nostro territorio di poter contare su risorse importanti, Muraro ha tracciato, per sommi capi, gli ambiti di intervento della Fondazione.

In particolare la sua attenzione si è soffermata sulla cultura, un ambito non sempre valutato nella sua giusta dimensione ma che invece ha ricadute importanti sul territorio. Sostenuto in questo senso dagli interventi dei vicepresidenti dell’Asacom, Franco Pasqualetti e Silvia Dell’Uomo (che hanno ricordato come la Fondazione sia a supporto del premio letterario sportivo “Memo Geremia”), Muraro ha evidenziato come, in chiave squisitamente di Pnrr, la Fondazione sia intervenuta a sostegno dei comuni nella prospettiva di un pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Piano. Un passaggio sul quale si è soffermato anche il direttore dell’Ascom, Otello Vendramin. Affermano in coro Muraro e Bertin: «Il Pnrr è un’opportunità unica che deve essere sfruttata se vogliamo consegnare qualcosa di positivo alle prossime generazioni». I prossimi incontri sul Pnrr sono in programma per lunedì 7 marzo: alle 10 sarà la volta dell’assessore regionale Roberto Marcato, mentre alle 12 spazio ad Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova.