Giovedì gli agricoltori in Prato, ma senza i trattori

E' annunciata per giovedì 15 febbraio a Padova una nuova marcia dei trattori, dopo quelle svoltesi a Verona e Rovigo. Mentre il il governo apre a reintrodurre in parte l'esenzione dell'Irpef, chi manifesta chiede a gran voce un prezzo di produzione che garantisca di non lavorare più sottocosto.

Una nuova manifestazione regionale quindi, che non vedrà però l'arrivo dei mezzi agricoli, i trattori, in Prato della Valle, se non una piccola rappresentanza. Ci sarà però un presidio fisso presso lo stadio Euganeo dove si ritroveranno sia i manifestanti che i mezzi. Un'opzione che non piace molto agli organizzatori, perché toglie gran parte della visibilità alla protesta. Chi vorrà si potrà spostare in Prato della Valle ma non utilizzando i trattori che, nelle intenzioni degli organizzatori avrebbero dovuto essere un migliaio.