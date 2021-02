Grafica Veneta cresce in USA con la maggioranza di Lake Book Manufacturing

Con questa acquisizione, verrà offerta al mercato una maggiore capacità produttiva e ai clienti statunitensi servizi innovativi, grazie alla tecnologia all'avanguardia di Grafica Veneta e alla vasta gamma di soluzioni dell’azienda italiana. L’intero team di Lake Book rimarrà per far rafforzare e far crescere ulteriormente il business negli Stati Uniti

Grafica Veneta S.p.A., uno dei più importanti player nel settore della stampa di libri in Italia e in Europa, ha annunciato oggi di aver acquisito la quota di maggioranza di Lake Book Manufacturing, Inc., storica azienda attiva nella produzione di libri e leader nel mercato americano.

L’importanza del team di Lake Book

Con questa acquisizione, verrà offerta al mercato una maggiore capacità produttiva e ai clienti statunitensi servizi innovativi, grazie alla tecnologia all'avanguardia di Grafica Veneta e alla vasta gamma di soluzioni dell’azienda italiana. L’intero team di Lake Book rimarrà per far rafforzare e far crescere ulteriormente il business negli Stati Uniti.

«Siamo orgogliosi di questa operazione»

Fabio Franceschi, Presidente di Grafica Veneta S.p.A., commenta: «Siamo orgogliosi di questa operazione, sulla quale abbiamo avuto sensazioni molto positive fin dall'inizio. Condividiamo con Lake Book Manufacturing la stessa filosofia e visione: una grande passione per quello che facciamo, l’attenzione al cliente, la cura dei dettagli e la flessibilità. Sono fiducioso che - lavorando insieme - avremo l'opportunità di costruire una realtà unica nel mercato statunitense, che è assolutamente strategico e ad alto potenziale per noi».

«C’è stata chimica sin dall’inizio della trattativa»

Dan Genovese, Presidente di Lake Book Manufacturing Inc. conclude: «C’è stata chimica sin dall’inizio della trattativa. Mentre valutavamo le prospettive, questa ci è sembrata da subito un'eccellente opportunità per l’azienda, i dipendenti e i nostri clienti. Se Lake Book avesse un albero genealogico, le nostre radici coinciderebbero con quelle dei cugini italiani. Sono certo che un’unione tra le famiglie Franceschi e Genovese sia uno step naturale e una decisione di successo».

A proposito di Grafica Veneta

Grafica Veneta S.p.A. è uno dei più importanti player nel settore della stampa di libri, in Italia e in Europa con un importante stabilimento di circa 100mila mq situato a Trebaseleghe (Padova) e dotato delle tecnologie più avanzate. Grafica Veneta è 100% carbon free grazie al proprio impianto fotovoltaico che permette un risparmio di circa 7.000 tonnellate di CO2 all'anno. Grafica Veneta ha ottenuto le più prestigiose certificazioni, sull'eco-compatibilità dei suoi processi produttivi, oltre che sulla qualità dei suoi prodotti ad ogni livello.

A proposito di Lake Book Manufacturing

Lake Book, con sede a Melrose Park in Illinois, è stata fondata nel 1970. È un’azienda totalmente integrata nel processo di produzione di libri, sia in bianco e nero sia a colori, sia cartonati sia brossurati. L'azienda ha come clienti editori di libri specializzati nella narrativa, nella saggistica, nei testi per bambini e nei libri fotografici.

