Il Gruppo Celli acquisisce la software house padovana Uqido

Il Gruppo Celli, azienda specializzata nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande, annuncia di avere finalizzato l’acquisizione strategica del 70% del capitale di Uqido srl, eccellenza italiana con sede a Padova operante nel settore ICT e delle new technologies specializzata in soluzioni IoT, realtà aumentata e virtuale, AI e Computer Vision.

Acquisizione

L’acquisizione, la seconda nel 2022 e l’undicesima in sette anni, rappresenta un ulteriore passo strategico del Gruppo Celli che si pone l’obiettivo di guidare la transizione digitale e tecnologica dell’industria del beverage, fornendo al mondo dell’erogazione nuove esperienze di interazione digitale e di consumo. Questa ulteriore acquisizione, dopo la spagnola Reyvarsur, e l’apertura delle sedi commerciali in Francia e Spagna, è un passo importante all’interno di un progetto di crescita che vede il Gruppo Celli guardare al 2022 con un obiettivo di fatturato del +30% sul 2021, anno in cui era già stato recuperato il fatturato pre-pandemia.

Uqido

Nata nel 2010, Uqido è un’eccellenza italiana con sede a Padova e Milano operante nel settore ICT e delle new technologies. Con un team di 30 sviluppatori è specializzata su quattro principali linee di business: Extended Reality (XR), dove tecnologie immersive permettono di ampliare l’esperienza del mondo reale attraverso l’impiego di elementi virtuali; Computer Vision e Intelligenza Artificiale, dove con elaborati algoritmi procedurali, sistemi di Artificial Intelligence e Machine Learning, macchine e computer imparano a riconoscere e catalogare correttamente oggetti, situazioni ed eventi; Internet of Things (IoT), dove qualsiasi elemento fisico acquisisce la capacità di ricevere e trasferire dati tramite la rete, ed in fine la Divisione ERP dove vengono sviluppate piattaforme gestionali personalizzate.

Gruppo Celli

"Il Gruppo Celli ha una visione chiara: digitalizzare il mondo del beverage dispensing - afferma Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli - per offrire al consumatore finale nuove esperienze di consumo e all’industria del beverage la possibilità di implementare nuovi modelli di business. Grazie alla digitalizzazione i brand possono dialogare direttamente con il consumatore, guidarlo al “point of pouring”, offrire un’esperienza nuova e nuove bevande personalizzate, reinventare le “revenue streams” ottimizzando i costi e tenendo sotto controllo la qualità. Solo attraverso questa creazione di valore si potrà sostituire il “single use packaging”, con grandi benefici in termini di sostenibilità. Con l’ingresso di Uqido il Gruppo Celli avrà competenze e capacità per accelerare questa transizione. Sono felice di lavorare con Pier Mattia Avesani, leader visionario che continuerà a guidare Uqido verso nuovi ambiziosi traguardi”. "Digitalizzare un settore significa incidere sulla quotidianità delle persone, migliorare le loro esperienze e abitudini, soddisfando le loro esigenze - dichiara Pier Mattia Avesani, CEO e fondatore di Uqido - motivo per cui crediamo che un player industriale come il Gruppo Celli, con una concreta vocazione all’innovazione e alla sostenibilità, sarà un grande acceleratore per la diffusione delle nostre tecnologie e soluzioni nel mondo. L’avventura cominciata 12 anni fa ci ha visto crescere, sostenuti dal mercato, da incubatori e investitori: la nostra storia è la prova che anche in Italia investire in valori profondi e nel giusto team è vincente. Siamo pertanto orgogliosi di aver ricompensato chi ci ha aiutato a cominciare e onorati di entrare a far parte di un Gruppo leader a livello internazionale. Grazie a questa operazione riusciremo a creare ancora più valore per i nostri attuali clienti, con maggiori investimenti verso le nostre linee di business, cogliendo l’opportunità di far crescere i nostri prodotti digitali e servizi anche tra i più grandi player della beverage industry". Il Gruppo Celli è stato assistito dallo studio legale Ughi e Nunziante per la due diligence legale e giuslavorista e da GPAV per la due diligence fiscale e contabile.