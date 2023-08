"Imprese borghi", prorogato l'incentivo

L’incentivo Imprese Borghi promosso dal Ministero della Cultura dedicato all’avvio e al consolidamento di iniziative imprenditoriali per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei piccoli borghi è stato prorogato fino a venerdì 29 settembre. Per quanto riguarda la provincia di Padova rientrano i comuni di Arquà Petrarca e .

Il target di riferimento sono le micro, le piccole e le medie imprese costituite o da costituire, nonché associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit e enti del Terzo settore. Si potranno acquisire impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi, componenti hardware e software, brevetti, marchi e licenze ma si potranno anche realizzare opere murarie (max 40% delle spese ammissibili). E’ previsto un contributo a fondo perduto fino al 100% della spesa e comunque nel limite massimo di 75.000. Di significativo c’è che almeno il 50% degli investimenti deve essere destinato a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Chi dunque fosse interessato ed opera o intende operare nei comuni individuati, può contattare l’area Finanza Agevolata di Ascom Servizi Padova alla e-mail: finanza.agevolata@ascompd.com oppure ai numeri telefonici 049/8209791 - 049/8209792.