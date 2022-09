Imprese femminili, al via nel Padovano il road show della Camera di Commercio

Un road show nelle principali città murate della Provincia di Padova per ascoltare le esigenze e raccogliere le proposte delle 1520 imprese femminili attive nei centri storici delle cittadine di Arquà Petrarca (dove sono presenti 48 imprese femminili attive), Cittadella (465 imprese femminili attive), Este (374 imprese femminili attive), Montagnana (206 imprese femminili attive) e Monselice (427 imprese femminili attive) e che occupano complessivamente oltre 3880 addetti: è l’iniziativa voluta dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio patavina, in collaborazione con i Comuni di Arquà Petrarca, Cittadella, Este, Montagnana e Monselice, che partirà venerdì 16 settembre da Arquà Petrarca, con l’obiettivo di valorizzare e rigenerare i centri delle storiche cittadine della provincia partendo delle istanze delle imprenditrici che operano quotidianamente nei singoli territori.

Road show

Il 16, il 27, il 29 e il 30 settembre e il 1° ottobre, rispettivamente ad Arquà Petrarca, Cittadella, Monselice, Montagnana ed Este, la Camera di Commercio di Padova offrirà alle aziende a guida femminile l’opportunità di fare networking, ricevere assistenza e conoscere i servizi che l’ente padovano mette a disposizione delle imprese rosa come lo Sportello Donna Impresa. In particolare, durante gli incontri, le imprenditrici dei centri cittadini coinvolti avranno la possibilità di dialogare con le amministrazioni presenti sulle esigenze pratiche e le proposte espresse nel corso delle interviste somministrate nei mesi scorsi dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio per poter favorire così interventi atti a migliorare le realtà cittadine e le attività imprenditoriali.

Programma

Il programma degli incontri: