Imu, questa settimana scade la prima rata ma sono tantissime le esenzioni

Torna la scadenza l'Imu, l'imposta municipale propria che nel 2020 ha fruttato circa 105 milioni di euro ma che quuest'anno, per via delle tante esenzioni previste proprio in considerazione del Covid, la cifra sarà certamente inferiore.

Esenzioni

Sono esclusi dalla prima rata coloro che hanno ridotto il proprio fatturato del 30% e chi ha particolarmente risentito del lockdown, come le sale da ballo, i Bed & breackfast e gli stabilimenti balneari. Entro mercoledì 16 giugno dev'essere versata la prima rata dai 50833 contribuenti padovani chiamati a pagarla, il gettito previsto è di circa 36 milioni. Oltre 130 milioni di euro di entrate Imu riguarderanno invece i comuni della provincia. Una quota di quanto raccolto viene poi girata dai comuni allo Stato. Questo vuol dire che Padova, lo scorso anno, dei 105 milioni incassati, 14,6 sono andati a Roma mentre 18 sono stati destinati al fondo di solidarietà comunale.

Padova

Le mancate entrate per i comuni saranno poi coperte dal governo. «Con le esenzioni andiamo ad alleggerire i bilanci delle attività più colpite nella parte relativa alle spese fisse e sosteniamo la ripartenza economica» commenta l'assessore ai tributi, Antonio Bressa «mentre per quanto riguarda tutti i cittadini possono contare sul sistema di pre calcolo o sul supporto dei nostri uffici».

Provincia

Guardandao alla provincia, il comune con il gettito più alto è quello di Cittadella con circa 6,3 milioni di euro, seguita da Piove di Sacco (5,6), Monselice (5) ed Este con 4,8 milioni di euro. I comuni con il gettito più basso restano quello di Barbona con appena 75mila euro, Carceri (243mila) e Vo' con 690mila euro.