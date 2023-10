Inail chiude sedi in Veneto. La Uil: «Un pessimo segnale»

Migliorare le prestazioni economiche per le vittime degli incidenti sul lavoro ed estendere la tutela Inail ai soggetti non assicurati. Erano queste le due priorità, giusto due anni fa, annunciate dall'ente e sulle quali puntare l’attenzione e concentrare gli sforzi. In una provincia martoriata da incidenti, anche mortali, fa un certo effetto constatare che in Veneto e anche in provincia di Padova chiudano delle sedi, come quella di Cittadella.

Su questo si è espresso, con toni decisamente critici, il segretario generale della Uil Veneto, Roberto Toigo: «Le sedi delle Agenzie territoriali dell’Inail sono state aperte sul territorio per essere vicine ai lavoratori. Se un operaio necessita di assistenza per malattia o per un infortunio è importante che non debba fare chilometri per ricevere risposte. I servizi devono essere, per così dire, sotto casa. Purtroppo, invece, sempre più spesso accade il contrario: si sente di servizi che vengono chiusi a livello territoriale per essere centralizzati», fa notare il sindacalista. Ma non è solo l'Inail a chiudere uffici e sedi: «Penso ai servizi sanitari, a quelli bancari e a quelli delle poste. Sta prendendo sempre più piede, anche in Veneto, la cultura della lontananza. Una cultura che sta affascinando anche l’Inail. Ho saputo, infatti, che la sede di Cittadella, nel padovano, sta per chiudere e non va bene. Si sta andando in una direzione sbagliata, quella che ci allontana dalle persone, quella in cui i servizi non si conoscono e che, per ottenerli, bisogna pure fare tanta strada, cambiare comune se non addirittura provincia. Le sedi devono essere un punto di riferimento per creare la cultura della sicurezza. Chiudere è un pessimo segnale. Noi della Uil Veneto continueremo per una strada diversa, quella a favore delle persone. Non è un caso infatti che, di recente, il sindacato abbia cambiato il suo motto: da “sindacato dei cittadini” a “sindacato delle persone”», a concluso Toigo.