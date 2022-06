Incentivi per la digitalizzazione: l'iniziativa della Camera di Commercio di Padova

Anche quest’anno la Camera di Commercio di Padova ha stanziato fondi per sostenere gli acquisti effettuati in hardware e software, consulenze e formazione, volti a favorire la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica delle imprese padovane (spesa minima 4mila euro, contributo fisso 2mila euro).

Domande

Sono ammesse le spese (anche se già fatturate e pagate) a partire dal 1° gennaio 2022 e entro il 31 dicembre 2022. Sono ammesse, a titolo non esaustivo, le spese per la realizzazione di siti e-commerce, software gestionali e posizionamento nei motori di ricerca online. È possibile presentare la domanda a partire a partire dalle ore 10 del 30 giugno 2022 fino alle ore 19 dell'8 luglio 2022: le domande saranno valutate nell’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento del budget a disposizione. Per maggiori informazioni e per poter presentare richiesta, consulta la PAGINA UFFICIALE CCIAA

Requisiti

È necessario:

Essere in possesso di SPID e di dispositivo di FIRMA DIGITALE Effettuare l’accesso al portale https://www. registroimprese.it/area-utente e, nel caso in cui la ditta non fosse già registrata, effettuare la registrazione sul portale (vedi guida registrazione) Compilare il modulo di domanda e firmarlo digitalmente Caricarlo on line come da istruzioni e (vedi Guida Predisposizione domanda).

Ascom

Per gli associati Ascom che desiderano assistenza, contattare:

Davide Gomiero - Tel. 049 8209728 - davide.gomiero@ascompd. com

Silvia Mason - Tel. 049 8209762 - silvia.mason@ascompd.com

Massimo Paggetta - Tel. 049 8209772 - massimo.paggetta@ascompd.com

Ufficio Finanza Agevolata - Tel. 049 8209841 - centrostudi@ascompd.com