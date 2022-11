Incide engineering si rafforza con un nuovo consiglio di amministrazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

INCIDE Engineering – società di ingegneria internazionale con headquarters a Padova e specializzata in ingegneria integrata e multidisciplinare – si rafforza con un nuovo CdA. L’Assemblea dei soci ha recentemente deliberato le nomine del nuovo CdA per gli anni 2022 e 2023. È stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione, confermando alla presidenza il fondatore Gianluca Vallerini. Congiuntamente, l’Assemblea ha decretato come consiglieri con deleghe Ugo Tombacco e Giampaolo Vallerini, che hanno contribuito dalla nascita e allo sviluppo della società. Infine, ha introdotto nello stesso Consiglio altre figure rilevanti per la direzione di INCIDE verso il 2030: Maurizio Rossi (co-fondatore ed ex co-AD di H-Farm, campus dell'innovazione tecnologica di Roncade, Treviso), Ermanno Quagliaro (imprenditore e sviluppatore di aziende nei mercati francofoni e africani) e Tito Cattaneo (architetto e imprenditore nel settore dell'innovazione tecnologica). Nell’ambito del piano di consolidamento societario e della propria struttura organizzativa, l’Assemblea dei soci di INCIDE Engineering ha voluto dotare la società del contributo di soggetti di grande professionalità, proseguendo nell'ampliamento del perimetro operativo e di sviluppo su cui l’azienda è impegnata da tempo. Il nuovo CdA, infatti, ha anche deliberato il programma di sviluppo dell'azienda che prevede un potenziamento nel settore strategico dell'ingegneria in Italia e, in particolare, all’estero. L’attuale compagine di INCIDE Engineering rafforza il ruolo di rappresentanza nei confronti degli stakeholders e verso i clienti, che potranno trovare nella società competenze strategiche ed innovazione. Tra i principali obiettivi che INCIDE Engineering persegue vi sono quelli volti a costruire un'azienda al passo con le nuove esigenze del mercato e del mondo del lavoro, rafforzando sempre di più le professionalità presenti e mettendo al centro della propria strategia di sviluppo il valore umano dei propri collaboratori. Gianluca Vallerini, nella veste di Presidente di INCIDE Engineering, commenta: «Esprimo piena soddisfazione per l’ingresso dei nuovi membri a cui diamo il nostro caloroso benvenuto, certi che le loro competenze porteranno valore nello sviluppo del business di INCIDE, grazie al loro know-how e alla comprovata esperienza nel settore di ingegneria multidisciplinare, architettura e sales management, e che completeranno la trasformazione da un’azienda “familiare” a una realtà manageriale, conservando le proprie origini». Maurizio Rossi, co-fondatore di H-Farm, aggiunge: «Il piacere di rincontrare vecchi amici dopo tre decenni e scoprire che durante questo periodo sono riusciti a realizzare quello che era il loro sogno è un onore, come accogliere l’invito a partecipare al Consiglio di Amministrazione in coincidenza di una fase di ulteriore sviluppo. Sarà un percorso eccitante da condurre assieme a tutto il nuovo Consiglio e agli amici, che ringrazio dell’invito: spero che il mio contributo apporterà altro valore all’azienda». INCIDE Engineering è un’azienda globale specializzata in ingegneria integrata e multidisciplinare con headquarter a Padova. Nata nel 1998, in oltre vent’anni di crescita si è trasformata in una struttura organizzata di oltre 60 persone, con un’offerta plurisettoriale e multidisciplinare, mantenendo la cura e l’attenzione al cliente tipica di una azienda «artigianale». La sua cultura internazionale ha portato INCIDE ad navigare sui mercati esteri, sviluppando oltre 250 progetti in più di 30 Paesi nel mondo. Oggi l’azienda offre assistenza diretta ai propri clienti con sedi dislocate in 4 Paesi diversi e presenza operativa in 7 città. La mission di INCIDE è migliorare il costruito e la qualità della vita delle persone, essendo all’avanguardia, scegliendo la sfida e l’innovazione, perseguendo l’eccellenza e operando da cittadini del mondo. La professionalità a servizio del mercato e la soddisfazione del cliente sono i principi ispiratori delle politiche aziendali, che quotidianamente vengono applicati nelle metodologie di lavoro. La formazione del personale e l’utilizzo delle nuove metodologie di progettazione sono volte a servizi professionali sempre aggiornati e al passo con il mercato. INCIDE Engineering è in grado di sviluppare in maniera autonoma le svariate e complesse dinamiche della progettazione in un ambito multisettoriale. Per maggiori informazioni: www.incide.it Contatti INCIDE Engineering Segreteria Tel: +39 049 8774150 Mail: incide@incide.it Gianluca Vallerini – Presidente Mail: gl.vallerini@incide.it Letizia Vignudelli – Communication Mail: letizia.vignudelli@gmail.com