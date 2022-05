«Io incinta e assunta a tempo indeterminato»

Dovrebbe essere la normalità ma non lo è, per questo fa notizia. La titolare di Noima, azienda di comunicazione di Padova, Monica Bortolami, forse stufa di sentire il solito refrain sui giovani che non hanno voglia di lavorare, ha risposto non solo assumendo, con tanto di contratto a tempo indeterminato, ma addirittura dando fiducia a una ragazza in attesa di partorire e di conseguenza che sta per entrare in matenità.

Occupazione femminile

«La Banca d'Italia stima che se l'occupazione femminile crescesse ne gioverebbe moltissimo anche l'economia del Paese. Le donne laureate sono in netta maggioranza rispetto agli uomini, ma quelle con una occupazione sono solo il 28%», fa notare l'imprenditrice. La ventottenne neo assunta, che entra proprio in questi giorni in maternità aveva cominciato a collaborare con lo studio tre anni fa, attraverso un contratto di formazione professionale. «Le persone per lavorare bene devono essere serene quindi quando rientrerà penseremo anche a come agevolare il lavoro con il ruolo di mamma. Lo sono anche io quindi a maggior ragione non avrei mai lasciato a casa una ragazza perché incinta. Parliamo di una persona capace e responsabile. Quando sento dire che i giovani non hanno voglia di lavorare, vanno solo motivati e messi nelle condizioni di potere fare bene»