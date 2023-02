inclusione, welfare aziendale e politiche green: ecco i tre pilastri fondanti del primo piano di sostenibilità di cherry bank

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Un modello di business che ha come primo obiettivo lo sviluppo sostenibile. Parte da qui l’impegno di Cherry Bank, Banca specializzata nella creazione di valore, dall’offerta di soluzioni a supporto alle imprese, alla trasformazione di portafogli NPL, fino all’acquisto di crediti fiscali. Il primo Piano di Sostenibilità per il biennio 2023-25 si sviluppa su alcune priorità strategiche: dall’attenzione alla parità di genere e all’utilizzo di pratiche sostenibili si muove al welfare interno e alla formazione, il tutto in un’ottica di tutela ambientale nel rispetto della propria corporate social responsibility e con in primo piano i concetti di “diversity & inclusion”, “work-life balance” e “carbon neutrality”. Proseguendo il percorso avviato l’anno scorso con la formulazione delle linee di indirizzo ESG riportate nel Piano industriale 2022-24, Cherry Bank ha redatto il primo Piano di Sostenibilità 2023-25 in cui sono state declinate diverse iniziative, fra cui l’intenzione della Banca di aderire ai “Principles for Responsible Banking” delle Nazioni Unite, il framework per un sistema bancario sostenibile. Il tutto nel rispetto delle aspettative di Banca d’Italia su una gestione sicura e prudente dei rischi climatici e ambientali sia dal lato governance che da quello del risk management. «Sono tre i pilastri di impegno sostenibile scelti da Cherry Bank: “Cherries”, “Cherry Planet” e “Cherry Core” - spiega Raffaella Tessari, CFO di Cherry Bank – Al loro interno diamo primaria importanza al concetto di “diversity & inclusion” oltre che al sostegno alla genitorialità e all’imprenditoria. La nostra volontà è quella di essere una banca sostenibile che possa essere vista come guida nella transizione energetica e ambientale aiutando i nostri clienti attraverso un costante supporto finanziario e all’offerta di un portafoglio di servizi “green”. Basti pensare che nel 2022 abbiamo consentito alle famiglie di ottenere pronta liquidità per il rinnovamento ed efficientamento delle loro abitazioni intermediando crediti fiscali per un valore pari a oltre 1 miliardo di euro, ponendoci dunque come un trait d'union fra le famiglie e gli istituti con grandi disponibilità di plafond fiscali». «Nelle prossime settimane Cherry Bank pubblicherà, insieme alla Relazione finanziaria annuale, anche il Bilancio di Sostenibilità – conclude Tessari –, un altro passo avanti nel percorso che abbiamo intrapreso. Un atto non obbligatorio, ma per noi doveroso per dimostrare alle nostre risorse ed a tutti i nostri stakeholder l’impegno a 360 gradi della nostra Banca nell’ambito della tutela delle persone, dei clienti e dell’ambiente che ci circonda». CHERRIES In linea con il concetto “human bank”, per valorizzare le proprie “cherries” il Piano di Sostenibilità 2023-25 mira a garantire una costante valorizzazione delle persone, con un’attenzione in particolare per la salute, la sicurezza ed il benessere, oltre che per la tutela legata alle tematiche della “diversity & inclusion” nella quale Cherry Bank risulta già oggi come caso di “best practice” nel settore grazie ad un ambiente di lavoro accogliente e non discriminatorio dove sono assicurate equità, uguaglianza e pari opportunità. CHERRY PLANET Cherry Bank intende promuovere le buone pratiche di sostenibilità ambientale avendo a cuore le politiche di sostegno all’ambiente da attuare in armonia con il territorio. Fra gli obiettivi inseriti a Piano emerge l’intenzione della Banca di ridurre l’impatto ambientale partendo da progettazioni e costruzioni ecocompatibili per il nuovo headquarter. Fondamentale in questo contesto è e sarà il supporto della Banca nel sostenere il processo di transizione energetica delle imprese, con l’obiettivo di sostenere progetti in grado di generare un impatto ambientale positivo. CHERRY CORE Sulla base di molteplici e differenti iniziative Cherry Bank si impegna per un business responsabile e proattivo al processo di transizione sociale. In questo contesto, la Banca ha da sempre a cuore la ricerca di una maggiore semplicità e trasparenza nelle informazioni, unitamente ad elevati standard nella sicurezza informatica e nella tutela della privacy del cliente.