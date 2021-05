Infiltrazioni mafiose nell'edilizia, Ance Padova: «In prima linea per contrastare questo fenomeno»

«È una situazione preoccupante che non va sottovalutata, per questo l’attenzione da parte di imprese ed istituzioni deve rimanere alta. Ance Padova è in prima fila per contrastare le infiltrazioni mafiose che rischiano di trovare un terreno fertile nei nostri territori anche a causa della crisi economica»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, condivide l’allarme lanciato dal professor Antonio Parbonetti dell’Università di Padova, che ha presentato una approfondita ricerca sul business delle cosche in Veneto: «È una situazione preoccupante che non va sottovalutata. Per questo l’attenzione da parte di imprese ed istituzioni deve rimanere alta. Ance Padova è in prima fila per contrastare le infiltrazioni mafiose che rischiano di trovare un terreno fertile nei nostri territori anche a causa della crisi economica effetto della pandemia del Covid-19».

Ance Padova

Aggiunge Gerotto: «La ricerca sottolinea come l’edilizia sia un settore su cui le cosche hanno messo gli occhi e questo vale anche per la provincia di Padova. Nelle settimane scorse ho incontrato il Prefetto Renato Franceschelli che sta facendo un grande lavoro sul fronte della legalità e gli ho ribadito che Ance Padova è al suo fianco pronta a sottoscrivere protocolli e a vigilare in modo attivo per individuare situazioni sospette o poco chiare. Serve infatti estrema attenzione perché talvolta, in particolare nei subappalti delle grandi opere, si nascondono forme di irregolarità di varia natura. Per le imprese iscritte ad Ance Padova la legalità e il rispetto delle regole rappresentano un punto fermo. Per questo chiediamo alle istituzioni e alle autorità competenti controlli e tolleranza zero per quelle imprese che fanno affari in modo oscuro o sono legati ad ambienti malavitosi. Ance Padova - conclude Gerotto - sta già facendo la sua parte con il comitato paritetico territoriale costituito nella nostra Scuola Edile che ha l’obiettivo di monitorare che tutte le regole in merito alla sicurezza del lavoro siano rispettate».