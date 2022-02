Inflazione, Confesercenti Veneto: «Urge una politica fiscale a sostegno dei redditi»

Un dato preoccupante ma non del tutto inatteso, quello sull’inflazione del mese di gennaio: l’Istat scatta una fotografia nitida delle dinamiche in atto da diversi mesi - in parte dovute agli sconvolgimenti determinati a livello internazionale dalla pandemia - sia sulla catena di valore dell’offerta che sulle incertezze della domanda.

Così Cristina Giussani, presidente di Confesercenti Veneto, commenta le stime provvisorie sui prezzi al consumo diffuse dall’Istituto di statistica: «L’impatto era prevedibile ed è pesante. Il deragliamento dei costi dell'energia comincia ad avere pesanti effetti sull’inflazione di fondo. Si sta verificando un’impennata dei prezzi alimentari che ha un impatto diretto molto forte sulla vita delle persone. L’energia rientra, infatti, come costo in tutti i processi produttivi ed è dunque normale che si propaghi ad altri settori. L'insieme di bollette gonfiate e carrello della spesa più salato iniziano a mordere i salari reali e il benessere delle famiglie. Abbiamo stime che per una famiglia media, l’impatto degli aumenti dovrebbe aggirarsi di più di 1.500 euro su base annua. Nulla di strano che i consumatori inizino a pensare di proteggersi dal pericolo che l’inflazione riducendo la loro propensione alla spesa». Confesercenti Veneto teme che la fiammata di aumenti non sarà comunque una parentesi veloce e che gli effetti perdureranno nel tempo: «Si tratta quindi di una situazione da non sottovalutare. In questo momento sarebbe utile un forte intervento di politica fiscale che sostenesse i redditi delle famiglie».