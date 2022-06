Nuova impressionante impennata dei prezzi: i dati sull'inflazione a Padova

Torna a correre, e in maniera preoccupante: i dati definitivi del mese di maggio 2022 relativi all'inflazione in città parlano di una variazione tendenziale annua (dunque rispetto a maggio 2021) del +7,8%, mentre quella congiunturale mensile scende di +0,9%.

I dati

Lo scorso mese - come riporta l'Ufficio Prezzi del settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova - le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +6,7% e -0,1%: la percentuale cittadina di aprile relativa alla variazione tendenziale annua è superiore a quella nazionale, che si "ferma" a +7,4%, mentre a livello italiano quella congiunturale mensile è dell'1,2%. A influire maggiormente sono i costi per abitazione, acqua, elettricità e combustibili: in questo caso la variazione a Padova rispetto allo scorso mese è +1% e rispetto allo scorso anno addirittura del +26,6%. Impennata anche per quanto riguarda i trasporti: la variazione rispetto allo scorso anno è del +12,1%. L'aumento mensile più alto viene registrato alla voce "prodotti alimentari e bevande analcoliche" (+1,7%).