Inflazione, Raduzzi (Alternativa): «Brunetta ha cambia idea su taglio Iva»

L'onorevole padovano Raphael Raduzzi (Alt), ha fortemente criticato il ministro Renato Brunetta che a parere suo hga cambia idea in ritardo sul taglio dell'Iva: «Brunetta folgorato sulla via di Damasco come San Paolo! Con quale coraggio oggi il ministro per la Pubblica amministrazione lancia la proposta del taglio dell'Iva sui generi alimentari dopo che la sua maggioranza ha bocciato il mio emendamento al dl Aiuti che la portava all'1%?».

Inflazione

Lo afferma in una nota Raphael Raduzzi di Alternativa: «Con l'aumento dell'inflazione il Tesoro sta realizzando ingenti entrate fiscali a tutto danno dei cittadini, in particolare delle fasce meno abbienti della popolazione. Nei primi 5 mesi dell’anno dalla sola Iva si è generato un aumento di 10,2 miliardi di euro, pari a +19,8% rispetto all'anno scorso. Con la mia proposta le famiglie italiane avrebbero risparmiato in media in un anno 343 euro. I membri del Governo e della maggioranza continuano a fare annunci alla sera poi puntualmente smentiti nei fatti al mattino seguente. Gli italiani sono stufi di farsi prendere in giro in questo modo», conclude il deputato.