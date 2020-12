Inghilterra, i libri più venduti sono stampati da Grafica Veneta

Il libro piu' venduto in Inghilterra porta la firma di Grafica Veneta Spa nell'ultima pagina, quella che conferma che la stampa e' avvenuta nello stabilimento dell'alta padovana. Il mistero di Richard Osman su un gruppo di anziani investigatori, The Thursday Murder Club, è il primo romanzo d'esordio in assoluto a diventare il Natale n. 1, vendendo ben 134.514 copie in sette giorni.

Tiratura record

«Praticamente un successo destinato a continuare - ammette presidente Fabio Franceschi - visto che la tiratura consegnata all'editore e' di oltre 500mila copie con ristampe di decine di migliaia di copie fatte in poche ore proprio per il consenso del pubblico. La concorrenza in classifica e' agguerrita perché il volume del presentatore di Pointless ha battuto il libro di memorie di Barack Obama A Promised Land superandolo del doppio delle copie acquistate. L'ex presidente degli Usa non e' comunque riuscito nell'impresa della moglie che due anni fa prese la corona di Natale del Regno Unito. Nella top ten dei più letti c'e' anche un'altra fedele cliente di Grafica Veneta Spa: Jk Rowling con The Ickabog».

Inghilterra

La notizia riportata su The Guardian arriva quando le librerie in Inghilterra sono state chiuse a pochi giorni dal Natale. L'industria della lettura inglese l'anno scorso, in questo periodo, ha fatturato 270 milioni di sterline.La scorsa settimana, 90 milioni di sterline sono stati spesi per 9,6 milioni di libri stampati, un aumento dell'1,4% anno su anno in valore.