Investimenti e ambiente, 200 imprenditori a confronto

«Oggi vogliamo parlare di un’idea di sviluppo che poggia le sue fondamenta sulla responsabilità, uno sviluppo che fa bene all’ambiente e che fa bene anche alle imprese – ha detto - Siamo convinti che la sostenibilità, oltre ad essere connessa ad una scelta etica e di responsabilità, rappresenti, in questi anni, la vera sfida che dobbiamo cogliere». Ha aperto così i lavori il Presidente Gianluca Dall’Aglio. Tema centrale la svolta degli investimenti green e dei nuovi stili di impresa all’Assemblea generale dei soci di Confartigianato Imprese Padova che si è tenuta domenica 26 marzo, all’Auditorium Pontello, presso la Fondazione OIC. Duecento imprenditori iscritti all’associazione si sono confrontati sugli impatti che le politiche green avranno sull’attività delle aziende padovane. Tra gli ospiti, Enrico Giovannini, Annalisa Corrado e il Presidente nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli.

Fotovoltaico

La provincia di Padova si classifica tra i territori che hanno maggiormente puntato sulla transizione green. Nel 2021, la nostra provincia è stata quella che ha investito di più in Italia in fotovoltaico, con 186 Kw di potenza installata per chilometro quadrato contro una media nazionale di 75. Al 31 dicembre 2021, erano 30.939 gli impianti installati in provincia di Padova. Inoltre, nel corso del 2021, la nostra provincia è stata quella che ha installato il maggior numero di impianti in Veneto: 3.205. Si tratta di dati significativi ma non sufficienti, se pensiamo al deficit energetico provinciale: abbiamo, infatti, 5.209 Gwh di consumi, mentre la produzione di energia nella nostra provincia è di 1.396 Gwh, dei quali 399 nel fotovoltaico.«Lo ripetiamo da mesi: dobbiamo studiare bonus pensati appositamente per consentire alle aziende di puntare sul fotovoltaico – spiega Gianluca Dall’Aglio, Presidente di Confartigianato Imprese Padova. Secondo una ricerca svolta per noi da Smart Land qualche mese fa, se avessimo pannelli solari su ogni capannone della nostra provincia, potremmo coprire l’84,5% del nostro fabbisogno energetico. I padovani dimostrano di essere molto orientati a questi investimenti, per questo chiediamo al Governo di mettere in campo strumenti che ci permettano di abbattere i costi».