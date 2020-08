"Come nuovo" ma al 30% in meno, sono gli iPhone First Class

Lo smartphone oramai fa parte delle nostre vite, qualsiasi operazione quotidiana si può fare tramite dispositivo mobile al punto che lo rende insostituibile in ogni momento.

In un mercato sempre più aggressivo, due giovani imprenditori veneti, Alberto Duregon e Michele Visentin, decidono in pieno lockdown di aprire GiPhone Padova, un punto vendita di una azienda già radicata nel territorio Veneto con diversi negozi, ed inaugurarlo ai primi di Giugno 2020, per far fronte alle esigenze di un pubblico sempre più attento.

“GiPhone Padova vuole essere la risposta a tutte le domande per quanto riguarda smartphone, tablet e pc che ogni persona ormai possiede – dichiara Michele Visentin – perché stare senza telefono qualche giorno può essere un vero problema, soprattutto in questo momento storico dove i contatti umani sono ridotti al minimo. Con GiPhone riusciamo a garantire assistenza ai nostri clienti con riparazioni Express al giusto prezzo e con ricambi di qualità certificata, garantendo al minimo il fermo dispositivo. E se la riparazione dovesse essere più complessa del previsto? Niente paura, lo SmartPhone sostitutivo ve lo forniamo noi”

Quindi GiPhone Padova si occupa solo di riparazioni?

Non solo, oltre a riparare smartphone, pc e tablet di qualsiasi marca – ribatte sorridendo Aberto Duregon – disponiamo anche di una vasta gamma di iPhone FirstClass, dispositivi ricondizionati ma pari al nuovo. Con oltre 50 controlli effettuati nel nostro laboratorio, una batteria perfettamente efficiente e condizioni estetiche pari al nuovo, siamo in grado di fornirvi un dispositivo “come nuovo”, ma con uno sconto che arriva al 40% del listino. A garantirvelo per 12 mesi, ci pensiamo noi.

Quindi i dispositivi FirstClass, sono ricondizionati?

Si certo – interviene Michele Visentin – ma con la differenza che la qualità è nettamente superiore a quanto disponibile oggigiorno sul mercato. La notevole attenzione nel processo di ricondizionamento, dedicando una analisi approfondita ad ogni singolo componente, ci permette di dare una seconda vita a dispositivi perfettamente funzionanti. I dati di mercato parlano chiaro – riprende Michele Visentin – e denotano un costante aumento dell’economia circolare con un duplice vantaggio: il consumatore risparmia fino al 40% del listino e nel contempo anche l’ambiente ne trae beneficio, dato che viene data una seconda vita a dispositivi che verrebbero altrimenti smaltiti. Un’ultima cosa – ribatte Alberto Duregon – non chiamateli ricondizionati, bensì FirstClass. Provare per credere!

Perché una persona dovrebbe scegliere GiPhone?

Innanzitutto per la simpatia e la cordialità (sorridono), ma soprattutto per la professionalità. La priorità in ogni intervento è la massima soddisfazione del cliente. Utilizziamo solo ricambi di elevatissima qualità, disponiamo di un Team di laboratorio che ha seguito una lunga ed attenta formazione e soprattutto offriamo 12 mesi di garanzia su ogni tipologia di intervento. Entriamo nella vita dei nostri clienti in un momento non piacevole di solito, ma li facciamo uscire sempre col sorriso, e col loro Device perfettamente funzionante. Che sia un display in frantumi, una batteria a fine vita o qualsiasi altro problema, a trovar l’adeguata soluzione ci pensiamo noi.

Quali altri servizi offrite?

Oltre alla riparazione e vendita di rigenerato First Class, offriamo un servizio di recupero dati su ogni tipologia di memoria, consulenza per aziende, assistenza su Pc, Mac e Tablet di ogni Marca. Ripariamo quasi ogni dispositivo, perché farvi uscire con il sorriso è la nostra missione.

Alberto e Michele, con il tecnico Mattia, vi aspettano a GiPhone Padova, in via Garibaldi 1/b Ponte San Nicolò. Potete seguirli su Facebook e Instagram, oppure contattarli allo 049 817 68 13 , per info e consulenze.