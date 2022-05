L’OGD Terme e Colli Euganei aderisce alla Carta dell’Accoglienza e dell’Ospitalità del Veneto

Nasce la “Carta Fondamentale dell’Accoglienza”, una delle 12 azioni di lancio del Piano Strategico del Turismo della Regione Veneto: 10 punti, dalla creazione di una destinazione per tutti ad essere dei custodi del nostro territorio, per descrivere i valori fondanti per un turismo di qualità.

Esperienza

È sempre più evidente che l’esperienza vacanza per un turista inizia e continua attraverso i rapporti che si stabiliscono con i vari attori della destinazione: dall’addetto alla reception fino all’edicolante, dal barista al conducente di taxi e via via attraverso le varie persone che il soggiorno ci permette di incontrare. Per questo, dopo un attento ed approfondito processo partecipativo che ha coinvolto tutte le destinazioni e le associazioni di categoria del Veneto, la Regione e l’Assessorato al Turismo, hanno messo a punto la Carta dell’Accoglienza e dell’Ospitalità del Veneto, perché diventi patrimonio del fare, pensare ed agire quotidiano di tutti gli operatori e le filiere di prodotto e servizi coinvolti nel turismo.

Terme e Colli

Anche la destinazione Terme e Colli Euganei ha deciso di applicare i valori fondamentali dell’accoglienza e dell’ospitalità e con questi auspici tutti gli operatori e gli amministratori dell’OGD Terme e Colli Euganei sono invitati a partecipare il giorno 9 Maggio dalle ore 14.30 alle 16.00 al meeting on line di presentazione della Carta dell’Accoglienza organizzato dalla Regione Veneto.

Accoglienza

Per Resy Bettin, assessore al Comune di Torreglia che ha la Presidenza della OGD: «Accogliere adeguatamente e con professionalità il turista è fondamentale per lasciare in lui un buon ricordo e stimolare il desiderio di ritornare a visitarci. Auspico la massima partecipazione di Amministratori e Operatori rispetto all’iniziativa». Umberto Carraro, Presidente Terme Colli Marketing, evidenzia: «Un’importante occasione per diffondere sempre di più la cultura dell’accoglienza. Il nostro territorio è per natura aperto al turismo, investire su questa strada potrà portare sempre più valore all’esperienza di vacanza»